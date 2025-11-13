安歆澐家暴照曝光 控夫情緒失控「持刀勒脖」

安歆澐在節目中首度公開家暴傷勢，臉部布滿紅點、雙眼充血。（翻攝自YouTube）

〔記者傅茗渝／台北報導〕《超級星光大道2》出身的歌手安歆澐，與小16歲的亞運龍舟選手莊英杰結婚6年，如今卻走向離婚訴訟，並指控對方婚內出軌與家暴。她上《新聞挖挖哇！》錄影時曝光受傷照片，慘況震撼全場。

安歆澐拿出當時被施暴後的樣貌，只見她整張臉佈滿密密麻麻的紅點，眼白也整片血紅，看上去格外怵目驚心。她透露，當時前夫情緒失控，用她的頭髮勒住脖子，而她得拼命抓住他另一隻握著美工刀的手，因長時間缺氧，她的雙眼瞬間充血，臉部微血管全數爆裂。

安歆澐遭家暴臉部微血管爆裂、雙眼血紅。（翻攝自YouTube）

安歆澐更坦言，這起暴力事件至今仍造成身體和心理陰影，不僅聽力異常，長期失眠、恐慌症也讓她一度無法正常工作，每次上台都得做大量心理建設。她還爆料，婆家去年竟先遞出訴狀，指控她「精神家暴」，讓她當場傻眼，如今雙方的離婚官司正在進行中。

安歆澐經紀人早前透露她這陣子狀態不佳，錄影時薔薔與同門師兄余祥銓也特地關心她的狀況。她接獲關心後也回應：「四面八方的支持鼓勵安慰加油都收到了，心很暖，人生會遭遇不好，但接下來只會更好！我加油，謝謝大家。」粉絲們也留言打氣，希望她早日走出傷痛。

