自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

安歆澐家暴照曝光 控夫情緒失控「持刀勒脖」

安歆澐在節目中首度公開家暴傷勢，臉部布滿紅點、雙眼充血。（翻攝自YouTube）安歆澐在節目中首度公開家暴傷勢，臉部布滿紅點、雙眼充血。（翻攝自YouTube）

〔記者傅茗渝／台北報導〕《超級星光大道2》出身的歌手安歆澐，與小16歲的亞運龍舟選手莊英杰結婚6年，如今卻走向離婚訴訟，並指控對方婚內出軌與家暴。她上《新聞挖挖哇！》錄影時曝光受傷照片，慘況震撼全場。

安歆澐拿出當時被施暴後的樣貌，只見她整張臉佈滿密密麻麻的紅點，眼白也整片血紅，看上去格外怵目驚心。她透露，當時前夫情緒失控，用她的頭髮勒住脖子，而她得拼命抓住他另一隻握著美工刀的手，因長時間缺氧，她的雙眼瞬間充血，臉部微血管全數爆裂。

安歆澐遭家暴臉部微血管爆裂、雙眼血紅。（翻攝自YouTube）安歆澐遭家暴臉部微血管爆裂、雙眼血紅。（翻攝自YouTube）

安歆澐更坦言，這起暴力事件至今仍造成身體和心理陰影，不僅聽力異常，長期失眠、恐慌症也讓她一度無法正常工作，每次上台都得做大量心理建設。她還爆料，婆家去年竟先遞出訴狀，指控她「精神家暴」，讓她當場傻眼，如今雙方的離婚官司正在進行中。

安歆澐經紀人早前透露她這陣子狀態不佳，錄影時薔薔與同門師兄余祥銓也特地關心她的狀況。她接獲關心後也回應：「四面八方的支持鼓勵安慰加油都收到了，心很暖，人生會遭遇不好，但接下來只會更好！我加油，謝謝大家。」粉絲們也留言打氣，希望她早日走出傷痛。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中