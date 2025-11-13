瑪利歐穿梭宇宙！《超級瑪利歐銀河電影版》預告新角色曝光

〔記者許世穎／綜合報導〕破紀錄賣座動畫續作《超級瑪利歐銀河電影版》，昨晚（13日）發布首支預告。瑪利歐與路易吉、奇諾比奧一同踏上星際之旅，還將面對庫巴之子庫巴Jr.的威脅，同時遇見強悍的羅潔塔公主。

瑪利歐（右）與碧姬在《超級瑪利歐銀河電影版》目睹數十道流星劃破天際。（UIP提供）

《超級瑪利歐銀河電影版》改編自2007年推出的同名遊戲，該作不僅被譽為系列中最傑出的平台動作遊戲之一，更是史上最偉大的電子遊戲之一。雖然電影劇情尚未公布細節，但遊戲中瑪利歐必須穿越宇宙、收集足夠的力量之星，才能駕船前往宇宙中心，營救被邪惡庫巴囚禁的碧姬公主。

請繼續往下閱讀...

超級迷你的庫巴（中）在《超級瑪利歐銀河電影版》成了瑪利歐兄弟的小囚犯。（UIP提供）

電影的故事則延續《超級瑪利歐兄弟電影版》結尾，大反派庫巴因誤吃「迷你香菇」變得超級迷你，如今成了瑪利歐兄弟的小囚犯。預告中庫巴畫下一幅自己與碧姬公主的浪漫肖像，卻慘遭瑪利歐吐槽，但此時，真正的冒險才正式展開。

庫巴之子庫巴Jr.在《超級瑪利歐銀河電影版》登場。（UIP提供）

當瑪利歐與碧姬目睹數十道流星劃破天際，決定與路易吉、奇諾比奧一同展開星際冒險，就如同《超級瑪利歐銀河》遊戲般，他們穿梭於各種星球，包括一顆完全由水構成的行星，以及一個擁有倒立金字塔的沙漠星球（取材自2017 年的《超級瑪利歐 奧德賽》），兄弟倆更在其上騎著機車飛馳。

羅潔塔公主在《超級瑪利歐銀河電影版》現身。（UIP提供）

電影的配音陣容包括「星爵」克里斯普瑞特聲演瑪利歐、安雅泰勒喬伊聲演碧姬公主、查理戴聲演路易吉、傑克布萊克聲演庫巴、基根麥可奇聲演奇諾比奧，全數回歸，新登場的庫巴 Jr.則由《奧本海默》班尼沙夫迪獻聲，羅潔塔公主則由「驚奇隊長」布莉拉森配音。

《超級瑪利歐銀河電影版》海報。（UIP提供）

就像2002年推出的遊戲《超級瑪利歐陽光》，庫巴Jr. 手持一支能施展魔法的畫筆，不僅能將自己覆蓋成金屬狀態，還能把筆桿變成流星錘攻擊；而羅潔塔公主則展現高強魔力，獨自以魔杖擊敗一台蜘蛛型機器敵人。《超級瑪利歐銀河電影版》，預計2026年4月在台上映。

《超級瑪利歐銀河電影版》新預告：

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法