霸氣回歸！《穿著Prada的惡魔2》首曝預告 梅姨合體安海瑟薇

〔記者許世穎／綜合報導〕萬眾矚目的賣座片續篇《穿著Prada的惡魔2》今（13）日曝光前導預告，影片雖短卻驚喜滿滿，影后「梅姨」梅莉史翠普與奧斯卡最佳女配角得主安海瑟薇再度化身眾人熟悉的米蘭達與安德莉亞。當米蘭達對安德莉亞冷冷地說出一句：「妳花的時間可真久啊！」不僅貼合她一貫高壓的個性，也幽默地呼應了影迷苦等近20年的現實。

梅莉史翠普（左）在《穿著Prada的惡魔2》前導預告合體安海瑟薇。（二十世紀影業提供）

預告中可見米蘭達與安迪在電梯內重逢的畫面，但並未出現同樣將回歸演出的艾蜜莉布朗與史丹利圖奇。而事實上，就在一年多前，安海瑟薇仍對續集的可能性抱持懷疑。她曾在2024年4月受訪時坦言：「我不會抱太大希望。」更早在2022年，她於《The View》節目上也表示：「我不確定這部電影能不能拍續集，那部作品屬於一個完全不同的時代。」

《穿著Prada的惡魔2》前導海報曝光。（二十世紀影業提供）

2006年推出的首集中，安海瑟薇飾演剛畢業的新人，進入高端時尚雜誌擔任助理，受命於嚴苛的總編米蘭達。該片改編自蘿倫魏絲柏格2003年出版的同名小說，而她在2013年也推出續作。據知，電影續集將「重返時尚之都紐約街頭與Runway雜誌的時尚辦公室」，講述《Runway》主編米蘭達如何在紙本媒體逐漸式微的時代中掙扎求存。並由大衛法蘭柯再度執導，艾琳布洛許麥肯納擔任編劇。

《穿著Prada的惡魔2》曝光片名原文標準字。（二十世紀影業提供）

新加盟演員包括肯尼斯布萊納、西蒙妮艾許莉、賈斯汀瑟洛斯、劉玉玲、派崔克布拉梅爾等人，據傳新世代「美乳女神」席德妮史威尼也曾現身片場，但她的角色尚未公布或確認。《穿著Prada的惡魔2》預計2026年5月全球上映。

《穿著Prada的惡魔2》前導預告：

