「芝麻龍眼」只出一張專輯就發生團員車禍離世 陳艾玲難忘校園演唱哭到唱不下去

〔記者陳慧玲／台北報導〕「2025臺北大巨蛋·民歌大團圓」演唱會，11月22日將首登大巨蛋開唱，昨（12日）促成演唱會的重要推手吳楚楚，帶領邰肇玫、楊芳儀、徐曉菁、林佳蓉、許淑絹、南方二重唱、陳艾玲等歌手齊聚彩排現場，其中曾是「芝麻龍眼」二重唱的陳艾玲，難忘以前去唱校園，看到一景象感動哭到唱不下去。

「芝麻龍眼」為台灣校園民歌後期的女子二重唱組合，成員包括「芝麻」陳艾玲及「龍眼」林育如，兩人出的第一張專輯《動不動就說愛我》就賣出好成績，可惜某次芝麻龍眼與歌手王默君一起搭乘計程車，要前往演出地點時發生車禍，王默君當場死亡，陳艾玲輕傷，林育如則在出車禍半個月後離世，得年僅25歲。

《民歌大團圓》演唱會彩排，許淑絹（左起）、林佳蓉、徐曉菁、楊芳儀、邰肇玫、「芝麻」陳艾玲、南方二重唱。（記者胡舜翔攝）

昨陳艾玲被問到當年「芝麻龍眼」當紅時的情景，她回憶：「沒想到《動不動就說愛我》那麼紅，我們去世新校慶，台上演唱，台下全部一起唱，我和龍眼傻眼，哭了唱不下去。」她還爆料，當時因為比較紅了，龍眼說出去吃飯想戴墨鏡，怕被認出來，但陳艾玲笑說：「我就在妳旁邊，大家一看就知道是芝麻龍眼。」陳艾玲也難忘，當年在路上被認出，曾被路人說：「怎麼這麼矮？」可能她和龍眼在電視上看起來比較高。

「民歌大團圓」大巨蛋演唱會，歷時8個月籌備，還集結74位歌手獻唱122首經典民歌，總演出時間將長達7小時，購票可洽拓元售票系統。

