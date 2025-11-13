自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

「芝麻龍眼」只出一張專輯就發生團員車禍離世 陳艾玲難忘校園演唱哭到唱不下去

〔記者陳慧玲／台北報導〕「2025臺北大巨蛋·民歌大團圓」演唱會，11月22日將首登大巨蛋開唱，昨（12日）促成演唱會的重要推手吳楚楚，帶領邰肇玫、楊芳儀、徐曉菁、林佳蓉、許淑絹、南方二重唱、陳艾玲等歌手齊聚彩排現場，其中曾是「芝麻龍眼」二重唱的陳艾玲，難忘以前去唱校園，看到一景象感動哭到唱不下去。

「芝麻龍眼」為台灣校園民歌後期的女子二重唱組合，成員包括「芝麻」陳艾玲及「龍眼」林育如，兩人出的第一張專輯《動不動就說愛我》就賣出好成績，可惜某次芝麻龍眼與歌手王默君一起搭乘計程車，要前往演出地點時發生車禍，王默君當場死亡，陳艾玲輕傷，林育如則在出車禍半個月後離世，得年僅25歲。

《民歌大團圓》演唱會彩排，許淑絹（左起）、林佳蓉、徐曉菁、楊芳儀、邰肇玫、「芝麻」陳艾玲、南方二重唱。（記者胡舜翔攝）《民歌大團圓》演唱會彩排，許淑絹（左起）、林佳蓉、徐曉菁、楊芳儀、邰肇玫、「芝麻」陳艾玲、南方二重唱。（記者胡舜翔攝）

昨陳艾玲被問到當年「芝麻龍眼」當紅時的情景，她回憶：「沒想到《動不動就說愛我》那麼紅，我們去世新校慶，台上演唱，台下全部一起唱，我和龍眼傻眼，哭了唱不下去。」她還爆料，當時因為比較紅了，龍眼說出去吃飯想戴墨鏡，怕被認出來，但陳艾玲笑說：「我就在妳旁邊，大家一看就知道是芝麻龍眼。」陳艾玲也難忘，當年在路上被認出，曾被路人說：「怎麼這麼矮？」可能她和龍眼在電視上看起來比較高。

「民歌大團圓」大巨蛋演唱會，歷時8個月籌備，還集結74位歌手獻唱122首經典民歌，總演出時間將長達7小時，購票可洽拓元售票系統。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中