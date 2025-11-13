自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

金曲樂團成員被盜刷十幾萬「痛不欲生」Call Out電話亭先喊話：不要掛

〔記者陳慧玲／台北報導〕當今社會詐騙事件層出不窮，曾獲金曲獎最佳樂團的宇宙人貝斯手方Q也有慘痛經驗，透露曾誤信中獎通知，結果慘被詐騙集團盜刷10幾萬，直呼當時真是「痛不欲生」。

宇宙人今晚要打電話給幸運聽眾，提醒歌迷不要輕易掛電話。（相信音樂提供）宇宙人今晚要打電話給幸運聽眾，提醒歌迷不要輕易掛電話。（相信音樂提供）

宇宙人近期改編翻唱梁靜茹的《彩虹》深受歌迷喜愛，12月20日將重返台北小巨蛋舉辦升級版2.0「vivo x 宇宙人 α：回到未來1986 演唱會」，這次演唱會主視覺以「電話亭」象徵過去、現在與未來的時空交會，這次特別與Hit Fm合作，策劃「Call Out電話亭」直播活動，將於今（13日）晚8點在節目中Call Out給幸運歌迷。不過因為社會上充斥詐騙電話，團員也擔心很多人會不想接陌生電話，事前沙盤推演，預想粉絲接起電話的各種反應，笑著喊話：「請大家不要掛電話！我們不是詐騙集團！」

說到詐騙，方Q真的有被騙經驗，他談到：「那時候假的電信公司說我中獎，結果填完資料後卡被盜刷十幾萬，我還跑去報案。當時真的很痛苦，因此痛恨詐騙集團！」主唱小玉則屬於「不留情直接掛掉派」，因為電話詐騙劇情如出一轍，聽起來太尷尬了。但他也提到：「最近看了影集《回魂計》，才驚覺以前那些詐騙電話背後，可能真的是那樣的場景，想到就覺得可怕，也不會這麼氣打來的人了。」吉他手阿奎則分享自己是「溫馨好奇寶寶派」，會陪詐騙電話聊一下，看看最新的劇本寫得如何。

宇宙人方Q（左起）、小玉、阿奎，12月要再次登上小巨蛋開唱。（相信音樂提供）宇宙人方Q（左起）、小玉、阿奎，12月要再次登上小巨蛋開唱。（相信音樂提供）

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中