自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

全盲男子征服1863公尺峭壁 《攀岳人生》見證人類極限

〔記者鍾志均／台北報導〕日本勵志電影《攀岳人生》描述日本盲人攀岩家小林幸一郎，攀越美國猶他州海拔1863公尺「漁夫塔」的故事；他因電影名聲更上一層樓，被日本搖滾女王濱田麻里盛讚是「地球上最帥的男人」。

盲人攀岩家小林幸一郎因電影名聲更上層樓。（海鵬提供）盲人攀岩家小林幸一郎因電影名聲更上層樓。（海鵬提供）

小林幸一郎16歲愛上自由攀登運動，28歲卻被診斷出患有「色素性視網膜炎」，最後全盲。儘管人生遭遇困境，小林卻從不放棄攀岩運動，除創身障攀岩世界錦標賽四連霸冠軍紀錄，並以「看不見的牆也能克服」為理念，鼓勵世人透過攀岩活動挑戰自我。

小林幸一郎在《攀岳人生》中4度稱霸盲人攀岩錦標賽世界冠軍後，繼續邁向他的終極挑戰，前往美國猶他州，挑戰聳立於天地之間、海拔1863公尺的赤紅砂岩「漁夫塔」。片中不僅重現小林過去獲獎的高光時刻，更敘述他如何與他的攀岩搭檔鈴木直也，展開這場驚天動地的冒險。

小林幸一郎（左）與搭檔鈴木直也相識25年。（海鵬提供）小林幸一郎（左）與搭檔鈴木直也相識25年。（海鵬提供）

電影榮獲第33屆日本電影評論家獎最佳紀錄片，更勇奪多倫多日本電影節觀眾票選獎，在日本獲知名漫畫家鈴木智子形容《攀岳人生》是一場「奇蹟般的攀登」，搖滾女王濱田麻里更是看得熱淚盈眶，大讚小林、鈴木「太猛了！」

小林幸一郎在《攀岳人生》盲攀漁夫塔。（海鵬提供）小林幸一郎在《攀岳人生》盲攀漁夫塔。（海鵬提供）

小林幸一郎與最佳搭檔鈴木直也相識25年，兩人永遠不變的是積極進取的心態，就連面對困難都能樂在其中，堅不可摧的友誼令人感動。《攀岳人生》將於11月28日在台上映。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中