全盲男子征服1863公尺峭壁 《攀岳人生》見證人類極限

〔記者鍾志均／台北報導〕日本勵志電影《攀岳人生》描述日本盲人攀岩家小林幸一郎，攀越美國猶他州海拔1863公尺「漁夫塔」的故事；他因電影名聲更上一層樓，被日本搖滾女王濱田麻里盛讚是「地球上最帥的男人」。

盲人攀岩家小林幸一郎因電影名聲更上層樓。（海鵬提供）

小林幸一郎16歲愛上自由攀登運動，28歲卻被診斷出患有「色素性視網膜炎」，最後全盲。儘管人生遭遇困境，小林卻從不放棄攀岩運動，除創身障攀岩世界錦標賽四連霸冠軍紀錄，並以「看不見的牆也能克服」為理念，鼓勵世人透過攀岩活動挑戰自我。

小林幸一郎在《攀岳人生》中4度稱霸盲人攀岩錦標賽世界冠軍後，繼續邁向他的終極挑戰，前往美國猶他州，挑戰聳立於天地之間、海拔1863公尺的赤紅砂岩「漁夫塔」。片中不僅重現小林過去獲獎的高光時刻，更敘述他如何與他的攀岩搭檔鈴木直也，展開這場驚天動地的冒險。

小林幸一郎（左）與搭檔鈴木直也相識25年。（海鵬提供）

電影榮獲第33屆日本電影評論家獎最佳紀錄片，更勇奪多倫多日本電影節觀眾票選獎，在日本獲知名漫畫家鈴木智子形容《攀岳人生》是一場「奇蹟般的攀登」，搖滾女王濱田麻里更是看得熱淚盈眶，大讚小林、鈴木「太猛了！」

小林幸一郎在《攀岳人生》盲攀漁夫塔。（海鵬提供）

小林幸一郎與最佳搭檔鈴木直也相識25年，兩人永遠不變的是積極進取的心態，就連面對困難都能樂在其中，堅不可摧的友誼令人感動。《攀岳人生》將於11月28日在台上映。

