自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

韓劇年末開戰！池昌旭《操控遊戲》奪冠 金裕貞緊咬不放

池昌旭（右）、金裕貞分居韓網「話題熱度榜」第1、2名位置。（Disney+提供、翻攝自TVING）池昌旭（右）、金裕貞分居韓網「話題熱度榜」第1、2名位置。（Disney+提供、翻攝自TVING）

〔記者鍾志均／綜合報導〕年末韓劇大戰開打，韓國男神池昌旭、「國民妹妹」金裕貞目前在韓網「話題熱度榜」正面交鋒，雙雙爭奪頂尖位置，前者是黑暗懸疑的都市驚悚、後者為血色浪漫的心理復仇戰，兩人都以強烈角色魅力掀起熱烈討論。

據「Good Data Corporation」昨（12）公布的「11月第一週TV-OTT綜合戲劇話題性排名」，池昌旭奪下戲劇出演者話題性總榜冠軍；由他主演的Disney+原創劇《操控遊戲》展現極高競爭力，同劇主演都敬秀也名列出演者榜第5名。

第2名是TVING原創劇《親愛的X》的主角金裕貞，她在戲中完美詮釋原作網漫角色、極高的還原度與戲劇張力引發韓網熱烈討論，該劇同樣躍升至本週戲劇話題度第2名，展現強勁氣勢。

上週分別拿下第1、第2名的《颱風商社》主演李俊昊和金敏荷，本週分別下滑到第3、第4名；第6名至第10名依序為《金部長的夢想人生》柳承龍、《你旁觀的罪》李瑜美、《不幸的幸會》李政宰、《宇宙Marry Me？》崔宇植和《月亮在江邊流淌》金世正。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中