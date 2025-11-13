自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

前任當家主播嫁女兒啦！「高凌風裝扮登台演唱」：人生成就解鎖

〔記者蕭方綺／台北報導〕岑永康與湯志偉在舞台劇《一村喜事：康樂隊來了》輪流扮演村長，在村子裡辦桌嫁女宴客，要照顧賓客、又捨不得女兒出嫁，心情七上八下；周定緯則飾演外地來的女婿，為了讓岳父認可自己的真心，在劇中「康樂隊」高手指導下，必須挑戰一次搖十個呼啦圈、跟新娘展現雙人特技等難關；而岑永康與湯志偉也不輕鬆，穿上復古闊領的銀管流蘇裝扮演高凌風開唱，大呼過癮。

岑永康在《一村喜事：康樂隊來了》換上搖滾歌王造型，大呼過癮。（金星文創提供）岑永康在《一村喜事：康樂隊來了》換上搖滾歌王造型，大呼過癮。（金星文創提供）

今年已經是岑永康第三次演出《一村喜事》系列舞台劇，他過去雖是當家新聞主播，卻一直很嚮往當歌手，前幾年演出以溫文儒雅的劉文正造型唱歌，這次則別開生面模仿高凌風，穿著闊領流蘇閃亮短外套登台演唱，岑永康興奮表示：「真是人生成就解鎖。」

周定緯（左）與那祈在《一村喜事：康樂隊來了》有浪漫的雙人舞。（金星文創提供）周定緯（左）與那祈在《一村喜事：康樂隊來了》有浪漫的雙人舞。（金星文創提供）

周定緯這回在《一村喜事：康樂隊來了》挑戰特技也毫不手軟，多達十個呼啦圈重量不輕，他一一輕鬆轉上身。而導演安排他要帶著由那祈、余子嫣輪流飾演的新娘，來一段「雙人公主轉」，他借力使力將新娘帶起騰空轉圈，畫面非常浪漫，實際上非常耗力，周定緯表現絲毫不含糊，身手矯健，笑說完全沒問題。

黃云歆（右）與羅美玲在《一村喜事：康樂隊來了》走懷舊復古風，造型令人難忘。（金星文創提供）黃云歆（右）與羅美玲在《一村喜事：康樂隊來了》走懷舊復古風，造型令人難忘。（金星文創提供）

黃云歆與羅美玲則將舞台劇中的「80年代復古特色」放上身，造型走懷舊風，羅美玲飾演丈母娘，她一身大墊肩紅禮服配高聳髮型，展現出過去沒有的霸氣！這回除了大唱西洋動感老歌，還挑戰布袋戲、黃梅調與歌仔戲，帶著賓客們一同回到80年代。

而黃云歆飾演主持人，則融合當時風行的半屏山、腰封與閃亮亮的金屬飾品，有種「台味瑪丹娜」的美感，她笑說，其他戲劇裡真沒有機會嘗試這種閃亮造型，讓她頻頻拉著羅美玲拍影片上傳社群媒體，引領懷舊復古風。

《一村喜事：康樂隊來了》將從今年11月28日至12月21日，每逢週五、週六、週日都會在新北市空軍三重一村老眷村實境辦桌演出，購票請洽時藝多媒體與udn售票網。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中