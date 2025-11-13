自由電子報
娛樂 電視

宋茜突破「叔嫂」道德禁忌戀！直球告白古裝男神：親都親了還不好意思

〔記者蕭方綺／台北報導〕Disney+ 古裝復仇大戲《山河枕》由《我們的翻譯官》女神宋茜、《永夜星河》人氣男神丁禹兮領銜主演，戲裡丁禹兮、宋茜突破「叔嫂」道德禁忌戀，互表心意，在極度浪漫的屋簷下躲雨後並獻上淺淺一吻，宋茜更豪邁喊話「親都親了，牽個手，還這麼不好意思啊」，充滿粉紅泡泡。

宋茜（左）、丁禹兮在《山河枕》相互查明真相之後被對方打動、日久生情。（Disney+ 提供）宋茜（左）、丁禹兮在《山河枕》相互查明真相之後被對方打動、日久生情。（Disney+ 提供）

戲裡愛得深厚，戲外兩人也頻頻灑糖，宋茜曾是韓國人氣女團F（X）隊長、主唱，一直以來都是許多粉絲心目中的女神，她這次也維持《山河枕》當中「楚瑜」大膽追愛的人設，2人日前掃樓為戲宣傳，在直播環節中，宋茜突然對丁禹兮說「我喜歡你」，讓丁禹兮瞬間抱頭蹲下，耳朵通紅，一旁的工作人員也不斷調侃，讓丁禹兮也只能害羞回「人在這兒，魂已經走了很久了」。可愛反應讓全網路激動尖叫。

陳喬恩在《山河枕》飾演霸氣十足的長公主。（Disney+ 提供）陳喬恩在《山河枕》飾演霸氣十足的長公主。（Disney+ 提供）

宋茜（右）、丁禹兮在《山河枕》大談年下叔嫂戀。（Disney+ 提供）宋茜（右）、丁禹兮在《山河枕》大談年下叔嫂戀。（Disney+ 提供）

陳喬恩在《山河枕》飾演聰明霸氣的「長公主」，精湛表演搭配不時念出的經典台詞，被粉絲誇口「天選長公主」，在她與楚瑜（宋茜 飾）的持續追查之下，竟發現身邊最倚賴的門客薛寒梅（梁雪峰 飾）就是北岐派來的奸細，而她揭發薛寒梅的陰謀時，更一度怒喊「背叛本宮的人都該死」、「永遠不要試著與本宮作對」。只是狡猾的薛寒梅擅長製毒，早有準備自身軍隊，竟然反將「長公主」囚禁在宮內，但是薛寒梅也確實對「長公主」動了情不願對她痛下殺手，兩人的複雜情感讓陳喬恩也忍不住在社群上為角色發聲「相愛相殺了，本宮不走尋常路可還行」，仍期望「長公主」仍有情感上的好結局。古裝復仇劇《山河枕》已於Disney+ 熱播中。

