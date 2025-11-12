自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

知名車商「油門全開」砸退休金展開事業新冒險！靠經典老車開啟人生新章

〔記者許世穎／綜合報導〕Discovery頻道全新節目《麥克布魯爾：天生車商》描述主持汽車買賣電視節目近30年的英國知名車商麥克布魯爾，因年紀漸長，原先計畫開始享受退休人生，卻在妻子的激勵下再度燃起熱情，將多年積蓄投入全新挑戰，熱血創立一家車行！

英國知名車商麥克布魯爾主持汽車買賣電視節目近30年。（Discovery提供）英國知名車商麥克布魯爾主持汽車買賣電視節目近30年。（Discovery提供）

布魯爾憑藉多年的市場經驗，在豪宅與名車隨處可見的Royal Leamington Spa成立車行，並籌組了一流的汽車翻修與銷售團隊。眼光獨到的他與詹姆斯走遍各地收購具備行情的老車，再交由技師巧手改造，從輪拱到輪圈等細部零件都精雕細琢，讓它們煥然一新。

就連老友請託的超棘手任務，希望布魯爾能協助轉手馳騁半個世紀的雪鐵龍DS（Citroën DS），他也成功將其化身炙手可熱的搶手貨，最後以1萬6千英鎊漂亮成交，甚至比底價多了4千英鎊！

麥克布魯爾原先計畫開始享受退休人生，卻在妻子的激勵下再度燃起熱情創立一家車行。（Discovery提供）麥克布魯爾原先計畫開始享受退休人生，卻在妻子的激勵下再度燃起熱情創立一家車行。（Discovery提供）

展開新的冒險讓布魯爾面臨前所未有的挑戰，積極拓展業務的野心，使他難以招架。更棘手的是，他與家人所居住的莊園富麗典雅，背後其實隱藏著驚人的修繕成本，使麥克背負著龐大的經濟壓力。究竟麥克如何面對壓力，將一部部經典好車轉售給合適的車主呢？

《麥克布魯爾：天生車商》於每週四晚間8點在Discovery頻道播出，想要欣賞更多汽車的改造故事，請追蹤 Discovery頻道官方Facebook粉絲團，或於YouTube訂閱「Discovery頻道」第一時間接收最新消息！

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中