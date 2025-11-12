知名車商「油門全開」砸退休金展開事業新冒險！靠經典老車開啟人生新章

〔記者許世穎／綜合報導〕Discovery頻道全新節目《麥克布魯爾：天生車商》描述主持汽車買賣電視節目近30年的英國知名車商麥克布魯爾，因年紀漸長，原先計畫開始享受退休人生，卻在妻子的激勵下再度燃起熱情，將多年積蓄投入全新挑戰，熱血創立一家車行！

英國知名車商麥克布魯爾主持汽車買賣電視節目近30年。（Discovery提供）

布魯爾憑藉多年的市場經驗，在豪宅與名車隨處可見的Royal Leamington Spa成立車行，並籌組了一流的汽車翻修與銷售團隊。眼光獨到的他與詹姆斯走遍各地收購具備行情的老車，再交由技師巧手改造，從輪拱到輪圈等細部零件都精雕細琢，讓它們煥然一新。

就連老友請託的超棘手任務，希望布魯爾能協助轉手馳騁半個世紀的雪鐵龍DS（Citroën DS），他也成功將其化身炙手可熱的搶手貨，最後以1萬6千英鎊漂亮成交，甚至比底價多了4千英鎊！

麥克布魯爾原先計畫開始享受退休人生，卻在妻子的激勵下再度燃起熱情創立一家車行。（Discovery提供）

展開新的冒險讓布魯爾面臨前所未有的挑戰，積極拓展業務的野心，使他難以招架。更棘手的是，他與家人所居住的莊園富麗典雅，背後其實隱藏著驚人的修繕成本，使麥克背負著龐大的經濟壓力。究竟麥克如何面對壓力，將一部部經典好車轉售給合適的車主呢？

