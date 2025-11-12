自由電子報
娛樂 日韓

日AV女優揭心酸童年 遭母施虐「冬天陽台全裸罰站」

日本AV女優繪戀空自曝童年遭受母親家暴的經歷。（組合照，翻攝自X）日本AV女優繪戀空自曝童年遭受母親家暴的經歷。（組合照，翻攝自X）

〔記者張宇嫺／台北報導〕近期，日本發生數起虐童事件引起社會關注，而其中一件發生在名古屋的案件，讓日本AV女優絵恋空（繪戀空）憶起自己童年類似的殘酷經歷，而這段痛苦的經歷也是她離家後踏入成人行業的原因。

繪戀空表示，小時後在冷到會下雪的寒冬，自己曾被媽媽逼著全裸在陽台罰站；一週至少兩次被罰不能吃飯，還會被踢、被丟東西，甚至被打到流血；媽媽更是會全面監視手機與定位，偷看社群及通訊軟體的內容。

繪戀空因為受不了母親的虐待以及父親的漠視，選擇離家出走。（翻攝自X）繪戀空因為受不了母親的虐待以及父親的漠視，選擇離家出走。（翻攝自X）

而對於母親的殘暴行為，繪戀空的父親完全視而不見，這讓她感到非常絕望，而選擇逃離了家庭。所以，當時「神待ち少女（用身體換住宿的少女）」、「被事務所撿了回去」這樣的人物設定並不是完全虛構的，是基於她真實的經歷。

最後繪戀空則向母親喊話，「媽媽，如果妳認出了我就是妳的女兒，請務必看我寫的這些喔。」令人感到非常心酸與心疼。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

