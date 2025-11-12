泰勒絲同框莎賓娜變巨人 「26公分身高差」萌翻全網

泰勒絲（左）與莎賓娜現身紐約SoHo區共進晚餐，兩人相差26公分的「最萌身高差」成為焦點。（翻攝自X）

〔記者傅茗渝／台北報導〕美國流行天后泰勒絲（Taylor Swift）再度成為鎂光燈焦點。近日她被捕捉到與新生代人氣歌手莎賓娜・卡本特（Sabrina Carpenter）一同現身紐約SoHo區餐廳用餐。兩人難得同框的畫面曝光後，因為相差26公分的最萌身高差，立刻成為社群熱門話題。

兩人結緣於《The Eras Tour》，當時莎賓娜擔任泰勒絲的開場嘉賓。作為從小聽著泰勒絲歌曲長大的粉絲，莎賓娜早在出道前就翻唱過偶像作品，2017年第一次見到泰勒絲時更難掩激動。泰勒絲欣賞她的音樂才華與舞台魅力，之後主動邀請參加派對、贈送禮物，兩人逐漸從偶像與粉絲的關係轉為好友，跨世代閨密情誼也成為樂壇美談。

泰勒絲與莎賓娜身高差萌翻全網，惡搞圖也隨之出現。（翻攝自X）

從街拍照中可見，泰勒絲身穿條紋拼色毛衣與不對稱短裙，腳踩厚底高跟鞋，展現時髦自信氣場；莎賓娜則以白色高領毛衣、駝色大衣與黑色迷你裙現身，氣質溫柔甜美。當178公分的泰勒絲與152公分的莎賓娜並肩走在街頭時，視覺反差格外明顯，加上泰勒絲的高跟鞋高度更逼近190公分，兩人一高一矮的畫面萌度破表，引發粉絲瘋傳。

