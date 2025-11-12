父子同行517天 《大海浮夢》拍出台灣最壯麗靈魂

《大海浮夢》記錄夏曼藍波安（右）與兒子歷經517天潛水、伐木、造舟與出海的壯闊旅程。（目宿媒體提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕以夏曼藍波安（Syaman Rapongan）為主角的文學紀錄片《大海浮夢》是「他們在島嶼寫作」系列最新力作，也是台灣首部以「海洋文學作家」為主題的紀錄長片。

《大海浮夢》由導演周文欽執導，團隊歷時3年上山下海拍攝，全程記錄夏曼藍波安與兒子歷經517天潛水、伐木、造舟與出海的壯闊旅程。

請繼續往下閱讀...

該片入選本屆金馬影展，今（12）發布海報與前導預告，導演周文欽與配樂梁啟慧將於本週六出席映後座談，許多影迷期待在大銀幕感受夏曼藍波安以身體書寫的海洋詩篇。

出身達悟族的夏曼藍波安曾說「我的身體就是海洋文學。」對他而言，海不只是風景，而是生活、信仰與宇宙的起點。

《大海浮夢》電影海報。（目宿媒體提供）

成為父親後，他長居蘭嶼，以身體實踐書寫，透過鏡頭深入太平洋深處，用自製魚槍獵捕浪人鰺，並攀上山林伐木，揚手削出拼板舟，文學在他筆下並非抽象的文字，而是來自勞動與呼吸的「力體文學」。

從潛水、捕魚、砍樹到造舟，夏曼藍波安以行動延續達悟族的海洋智慧，讓影像串起橫跨父子三代，映照一條與祖靈對話、與海共生的文化航線。

導演周文欽以詩意的影像語言，捕捉這段父子同行的生命旅程，他說：「拍攝本片的過程，就像一次穿越風浪的長途航行。夏曼的生命與文學讓我看見時間的漩渦，一艘tatala（拼板舟達悟語）不只是船，而是一個家庭的海洋；父子之間的學習，也是一種文化的延續。」《大海浮夢》於2026年1月9日全台上映。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法