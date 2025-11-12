疑陰謀論！吳亦凡「死訊瘋傳」恐轉移焦點 網籲：別忘了于朦朧虐死案！

吳亦凡死訊瘋傳無法證實，遭疑是為了轉移于朦朧虐死案焦點。（資料照、翻攝自網路）

〔娛樂頻道／綜合報導〕37歲中國知名男星于朦朧墜樓身亡案疑點重重，事件延燒近2個月，近日更掀起全球連署潮，一份名為「No Longer Hidden、不再朦朧」為于朦朧討公道網路連署，呼籲中國官方成立獨立調查小組查明真相，截至目前連署人數已突破66.8萬大關。

而就在網友齊聲高喊「要真相」的同時，卻突然傳出南韓EXO前成員、後回中國發展的歌手吳亦凡已於「獄中身亡」的消息，讓支持還于朦朧公道的粉絲們擔憂，是不是為了把公眾注意力從「于朦朧被虐死案」轉移開來，才爆出這條新聞。

鍵盤柯南們回溯吳亦凡死訊的消息脈絡，發現最早的傳言是出現在境外論壇，一名網友直言：「吳亦凡RIP，他還是被中國弄死了。」甚至冒出自稱是「獄友」的帳號發文，聲稱兩人曾在同一監獄服刑，暗示消息屬實，但後來也被查核帳號來源不明、缺乏可信度。

因此，開始有網友認為這起「吳亦凡死亡傳聞」的時機點真的太巧了，質疑吳亦凡死訊可能是有心人士「刻意放出的假消息」，藉以模糊「于朦朧案」焦點。

令人費解的是，點進中國各大新聞平台網頁，完全查找不到「吳亦凡死訊」的相關詞條，因此，被合理猜測極可能透過外部勢力操作，目的是要把注意力從于朦朧被虐死傳聞轉開。

