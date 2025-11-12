自由電子報
娛樂 最新消息

（影）世界太糟「拍電影能做什麼？」 日導奪獎後給出最美回應

日本導演三宅唱以電影《旅與日子》榮獲盧卡諾影展最高榮譽金豹獎。（達志影像）日本導演三宅唱以電影《旅與日子》榮獲盧卡諾影展最高榮譽金豹獎。（達志影像）

〔記者鍾志均／綜合報導〕日片《旅與日子》改編漫畫家柘植義春的兩篇短篇漫畫《海邊敘景》與《哄亞拉洞的弁先生》，透過炎夏海濱與冬雪之境的雙重時空，描繪人在異境中尋找心靈棲居的旅程。

《旅與日子》一舉榮獲盧卡諾影展最高榮譽金豹獎，也是日本電影暌違18年再次奪下該獎；導演三宅唱在領獎時感性表示，「在發生很多糟糕事情的世界中，我反覆思考電影究竟能做些什麼？這次電影製作的過程中，我彷彿再次感受到對這個世界的愛，如果能夠與他人分享，我會更開心。」

沈恩敬在《旅與日子》化身為長住日本的韓籍編劇李。（天馬行空提供）沈恩敬在《旅與日子》化身為長住日本的韓籍編劇李。（天馬行空提供）

《旅與日子》集結兩位日本金獎影后沈恩敬、河合優實參與演出，分飾冬日旅人和夏日旅人。沈恩敬化身為長住日本的韓籍編劇李，大讚《旅與日子》是近幾年讀到最好的劇本！

沈恩敬分享與導演三宅唱是在釜山影展認識，當時她看了三宅唱的前作《惠子不能輸》，覺得驚為天人，期待有機會可以和三宅唱合作電影。

之後沈恩敬收到《旅與日子》的邀請，讓她直呼一切就像命中注定，「我當下覺得這難道是在寫我嗎？我想假如我要寫自傳，大概會跟這部電影很像，這種命運般的邂逅讓我覺得非常幸福！」《旅與日子》將於12月12日在台上映。

