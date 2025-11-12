自由電子報
娛樂 最新消息

賭王千金何超盈現身畢典 親民熱舞喊話畢業生：我們做到了

何超盈身兼名媛、博士、藝術推手多重身分。（翻攝自IG）何超盈身兼名媛、博士、藝術推手多重身分。（翻攝自IG）

〔記者傅茗渝／台北報導〕已故「賭王」何鴻燊四房長女何超盈，不僅擁有美國紐約大學斯坦哈特學院（NYU–Steinhardt）博士學位，更長年投身藝術推廣，近日她受邀出席香港藝術學院2025年文學士畢業典禮，典禮結束後，她也在IG上傳一段熱舞影片，活力滿滿地替畢業生打氣，高喊：「我們做到了！」

何超盈拋開名媛包袱，手舞足蹈勉勵畢業生。（翻攝自IG）何超盈拋開名媛包袱，手舞足蹈勉勵畢業生。（翻攝自IG）

何超盈在影片中拋開名媛包袱，隨著音樂盡情舞動，與年輕畢業生們一同歡呼慶祝，青春氣息感染全場，讓不少網友直呼太親切、太可愛。她以英文寫下「CONGRATS, Hong Kong Arts School Class of 2025! WE DID IT — AND WE DID IT IN STYLE!」（恭喜香港藝術學院2025年畢業生！我們做到了，而且做得超有風格！）勉勵畢業生。

畢業典禮上，何超盈（右下）隨音樂擺動，青春氣息十足。（翻攝自IG）畢業典禮上，何超盈（右下）隨音樂擺動，青春氣息十足。（翻攝自IG）

何超盈與何超蓮為同父異母姊妹，2019年與哈佛學霸丈夫辛奇隆步入婚姻，育有愛女「荷包蛋」。婚後雖行事低調，但仍積極深耕藝術產業，創立「超盈文化有限公司」並主辦「保利澳門拍賣」，致力搭建中西藝術交流橋樑，同時擔任香港藝術中心等機構要職，以實際行動支持青年藝術家，延續家族影響力。

