娛樂 日韓

金秀賢風波燒7個月未解 律師強硬否認：數千張親密照不存在

金秀賢（左）捲入金賽綸戀愛風暴延燒7個月，全案尚未終結。（翻攝自Naver）金秀賢（左）捲入金賽綸戀愛風暴延燒7個月，全案尚未終結。（翻攝自Naver）

〔記者鍾志均／綜合報導〕金秀賢和金賽綸戀愛風波延燒7個月，至今未能平息，金秀賢的法律代理人高相祿（音譯）今（12）再次發表聲明，明確指出外界傳言兩人「數千張親密合照」根本不存在，對金賽綸遺屬方面的指控作出反駁與說明。

高相祿律師今透過個人頻道表示：「在國科搜鑑定結果出爐後，警方內部出現加速辦案的跡象。因此案屬於高度保密的調查階段，我們將靜候警方的最終判斷。」強調雙金並不存在所謂的數千張親密照。

對於雙方爭議的「金賽綸與金秀賢貼臉合照」拍攝時間問題，高律師說：「對方律師承認該照片是在2020年2月底拍攝，並表示這張照片在他受聘為遺屬代理律師之前就已公開，無可奉告。」然而，金賽綸遺屬方面卻聲稱這是金賽綸高一時期的照片，說法在常理上無法令人信服。

另外，高律師針對「2016年6月KakaoTalk訊息（『我什麼時候才能抱著你入睡？』）」的發送者問題指出：「該訊息的發信人顯示為『不明』，但遺屬稱這是金秀賢所發，理由是根據死者弟弟的說法，這完全毫無依據、荒唐至極。」

此前，首爾警察廳長朴貞保（音譯）曾在例行記者會上表示：「此案因分案處理導致進度緩慢，但目前已進入加速階段，且由原調查組繼續負責。」

