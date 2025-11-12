《我們結婚了》宋再臨離世一週年 好友赴靈骨塔悼念逼哭網

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓綜《我們結婚了》韓星宋再臨生命停留在39歲，今（12）是他逝世滿一週年，距離他的遺作《遙遠又親近》（멀고도 가까운）上映不到一個月，不少和他共事過的同仁、好友再度發起思念，難以忘記他的溫柔和真誠。

宋再臨離世一週年，生命永遠停在39歲。（翻攝自X）

宋再臨去年11月12日被發現在家中身亡，警方發現現場遺留兩張A4大小的遺書，初步研判他是因情緒低潮而選擇輕生；宋再臨2009年以模特兒身分出道，透過《擁抱太陽的月亮》飾演金秀賢的侍衛受到矚目，迎來演藝生涯的轉折點，也曾來過台灣辦見面會。

除戲劇表現亮眼，宋再臨透過綜藝節目展現親民魅力，最具代表性的是2013年出演《我們結婚了》，與演員金素恩共組假想夫妻，讓觀眾見識到他的反轉魅力。

如今，宋再臨離開一週年，熟識他的友人與粉絲依舊深切思念，與他合作過的演員安友淵特地前往靈骨塔，並在社群留下「我們會記得你」流露哀傷與懷念，逼哭許多粉絲。

☆珍惜生命，若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線：安心專線：1925、生命線專線：1995或張老師服務專線：1980。☆

