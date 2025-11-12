《魷魚遊戲》001爺爺性騷案改判無罪 吳永洙哽咽：我從未做過

吳永洙在《魷魚遊戲》中飾演001號。（Netflix提供）

〔記者邱奕欽／台北報導〕在Netflix影集《魷魚遊戲》中飾演「001號爺爺」而爆紅的81歲韓國資深演員吳永洙，近日迎來性騷擾案二審結果。首爾高等法院推翻原本有罪判決，改判無罪，引發韓國社會熱議。對於判決結果，吳永洙激動表示，「若讓對方感到不舒服，我願意負責，但我從未有過猥褻行為。」

這起案件可追溯至2017年，當時吳永洙在參與舞台劇鄉村巡演時，被指控主動擁抱同劇團年輕女演員並試圖親吻。2022年檢方以強制猥褻罪起訴吳永洙，一審法院判處8個月徒刑、緩刑2年，消息曝光後他的演藝活動全面停擺，《魷魚遊戲》爆紅之際也未能享受成果。

不過，二審法院指出，「被害人對被告提出的『抱一下吧』提議雖有勉強同意，擁抱因此發生，但擁抱的強度或行為的具體內容並未明確指出，僅憑此事實難以斷定構成強制猥褻。」針對擁抱強度不明確這點，認定不構成強迫性騷擾，最終撤銷一審判決，改判無罪。

對此，吳永洙哽咽表示，「若當時言行不當，我願負起責任，但我從沒有做出可被視為猥褻的行為。」他此前在最後陳述時更哀求道，「我80年的人生在一瞬間崩塌，請讓我回到原本的位置。」原告則透過律師發聲，強調無論法院結果如何，都無法抹去自身經歷的心理創傷，呼籲社會應正視受害者所承受的壓力。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

