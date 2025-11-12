自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《魷魚遊戲》001爺爺性騷案改判無罪 吳永洙哽咽：我從未做過

吳永洙在《魷魚遊戲》中飾演001號。（Netflix提供）吳永洙在《魷魚遊戲》中飾演001號。（Netflix提供）

〔記者邱奕欽／台北報導〕在Netflix影集《魷魚遊戲》中飾演「001號爺爺」而爆紅的81歲韓國資深演員吳永洙，近日迎來性騷擾案二審結果。首爾高等法院推翻原本有罪判決，改判無罪，引發韓國社會熱議。對於判決結果，吳永洙激動表示，「若讓對方感到不舒服，我願意負責，但我從未有過猥褻行為。」

這起案件可追溯至2017年，當時吳永洙在參與舞台劇鄉村巡演時，被指控主動擁抱同劇團年輕女演員並試圖親吻。2022年檢方以強制猥褻罪起訴吳永洙，一審法院判處8個月徒刑、緩刑2年，消息曝光後他的演藝活動全面停擺，《魷魚遊戲》爆紅之際也未能享受成果。

不過，二審法院指出，「被害人對被告提出的『抱一下吧』提議雖有勉強同意，擁抱因此發生，但擁抱的強度或行為的具體內容並未明確指出，僅憑此事實難以斷定構成強制猥褻。」針對擁抱強度不明確這點，認定不構成強迫性騷擾，最終撤銷一審判決，改判無罪。

對此，吳永洙哽咽表示，「若當時言行不當，我願負起責任，但我從沒有做出可被視為猥褻的行為。」他此前在最後陳述時更哀求道，「我80年的人生在一瞬間崩塌，請讓我回到原本的位置。」原告則透過律師發聲，強調無論法院結果如何，都無法抹去自身經歷的心理創傷，呼籲社會應正視受害者所承受的壓力。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中