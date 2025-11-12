美女律師李怡貞「只買貴蛋」遭炎上～挨酸「何不食肉糜」發文回擊

李怡貞律師因為一篇「雞蛋文」而遭網民炎上。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅律師「女人大律師」李怡貞因經常在社群分享法律知識，再加上很能扣連時事而更增實用性，在網路擁有一票鐵桿粉絲，但她這兩天卻因個人觀點而被炎上。

最近「芬普尼毒雞蛋」事件炎燒，讓一般小市民忍不住怨聲載道，「豬肉才剛解禁，怎麼雞蛋又出事…」，對此，李怡貞律師昨（11日）在臉書分享個人感想，認為「羊毛出在羊身上」，坦言自己對毒雞蛋事件並不會太害怕「中鏢」，因為一直以來她都堅持要買「貴一點的蛋」，就像氣泡水也只喝P牌或S.P牌（最近還改成要買玻璃瓶裝），直言「貴有貴的道理」，一樣都是蛋，價差一顆可以高20塊錢，平時沒事就沒事，一出事總是大事，並以「不要貪小便宜就是不變的道理」做為結論。

PO文一出，讓不少人看了直搖頭，深感不以為然，尤其是「貪小便宜」那段，直接炸毛一大票人！紛紛在底下留言，以一般市井小民的口袋深度，不是貪小便宜而去買C生產的蛋，而是口袋沒那麼深，反駁李律師文章，開嗆「貴＝沒問題」這觀點是否該重新思考！

李怡貞律師今（12日）特別在臉書回應，感嘆「就是買不起肉，也不吃牛肉，豬肉也不敢吃」，所以才寧可多花70元價差買安心，並補充蛋白質。發文如下：

對於我上一篇文章中說買蛋都買貴一點的蛋

不貪小便宜買便宜蛋

讓今天上午突然「陸續」+「連續」有帳號留言，攻擊性蠻高的，大概是說有我何不食肉糜的感想

我感到十分羞愧

因為事實上

就是買不起肉，也不吃牛肉，豬肉也不敢吃。

才只能買貴一點的蛋

一盒蛋89塊，我寧願買159塊的。

多花70塊的不便宜

以此方式補充蛋白質

望周知。

