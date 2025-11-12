自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

俄羅斯首款AI機器人首秀「仆街」！ 放《洛基》配樂、走路卻像老人…網友也笑到「並軌」

俄羅斯首款AI機器人首秀，竟破天荒在舞台上上演「仆街」戲碼！（歐新社）俄羅斯首款AI機器人首秀，竟破天荒在舞台上上演「仆街」戲碼！（歐新社）

〔娛樂頻道／綜合報導〕俄羅斯首款擬人化AI機器人AIdol於當地時間10日在莫斯科舉行亮相儀式，令人意外的是，首秀上竟犯下令人啼笑皆非的致命錯誤，機器人在充滿激勵氛圍的《洛基》配樂下上台，只見這名機器人不只動作卡卡、步履蹣跚看起來像個老頭，走不到20秒，竟然就從台下跌落至舞台邊，自己還爬不起來，身上零件也散落在舞台上，2名工作人員嚇得趕緊上前拉「他」，但可能為純金屬機身、重量不輕，最後只能趕緊拉上布幕，並被「拖行」架回後台。令人噴飯的爆笑畫面立刻在社交媒體上瘋傳，成為另類「業界傳奇」。

俄羅斯首款AI機器人首秀，竟破天荒在舞台上上演「仆街」戲碼！（翻攝自X）俄羅斯首款AI機器人首秀，竟破天荒在舞台上上演「仆街」戲碼！（翻攝自X）

根據外媒《Newsweek》報導，該計劃是由俄羅斯機器人公司Idol的執行長Vladimir Vitukhin親自主導，強調AIdol有77％的零件都是俄羅斯製造，使用48伏特電池供電，可連續執行動作長達6小時，該機器人配備19個伺服器，能夠執行10幾種基本情緒和數百種微妙的面部表情，而其矽膠材質的皮膚，則能模仿人類面部表情，讓表情更柔和。

可惜的是，是發布會上的AIdol原型機，還來不及在眾人面前展示他的AI智能便下台一躹躬。

AIdol宣稱能夠執行10幾種基本情緒和數百種微妙的面部表情。（歐新社）AIdol宣稱能夠執行10幾種基本情緒和數百種微妙的面部表情。（歐新社）

讓不少國際知名的3C網紅紛紛轉傳該畫面，除了對俄羅斯機器人的產業潛力感到懷疑並持保守態度，甚至有網紅忍不住開酸，這名標榜像人類一樣會笑、會思考和有情緒能力的AI機器人，回到後台的表情，應該是很自責、很想哭吧！

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中