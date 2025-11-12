俄羅斯首款AI機器人首秀「仆街」！ 放《洛基》配樂、走路卻像老人…網友也笑到「並軌」

俄羅斯首款AI機器人首秀，竟破天荒在舞台上上演「仆街」戲碼！（歐新社）

〔娛樂頻道／綜合報導〕俄羅斯首款擬人化AI機器人AIdol於當地時間10日在莫斯科舉行亮相儀式，令人意外的是，首秀上竟犯下令人啼笑皆非的致命錯誤，機器人在充滿激勵氛圍的《洛基》配樂下上台，只見這名機器人不只動作卡卡、步履蹣跚看起來像個老頭，走不到20秒，竟然就從台下跌落至舞台邊，自己還爬不起來，身上零件也散落在舞台上，2名工作人員嚇得趕緊上前拉「他」，但可能為純金屬機身、重量不輕，最後只能趕緊拉上布幕，並被「拖行」架回後台。令人噴飯的爆笑畫面立刻在社交媒體上瘋傳，成為另類「業界傳奇」。

俄羅斯首款AI機器人首秀，竟破天荒在舞台上上演「仆街」戲碼！（翻攝自X）

根據外媒《Newsweek》報導，該計劃是由俄羅斯機器人公司Idol的執行長Vladimir Vitukhin親自主導，強調AIdol有77％的零件都是俄羅斯製造，使用48伏特電池供電，可連續執行動作長達6小時，該機器人配備19個伺服器，能夠執行10幾種基本情緒和數百種微妙的面部表情，而其矽膠材質的皮膚，則能模仿人類面部表情，讓表情更柔和。

可惜的是，是發布會上的AIdol原型機，還來不及在眾人面前展示他的AI智能便下台一躹躬。

AIdol宣稱能夠執行10幾種基本情緒和數百種微妙的面部表情。（歐新社）

讓不少國際知名的3C網紅紛紛轉傳該畫面，除了對俄羅斯機器人的產業潛力感到懷疑並持保守態度，甚至有網紅忍不住開酸，這名標榜像人類一樣會笑、會思考和有情緒能力的AI機器人，回到後台的表情，應該是很自責、很想哭吧！

Russia presented its human-like AI robot. It fell down as it walked onto the stage. pic.twitter.com/YAk7w2SsWV — Anton Gerashchenko （@Gerashchenko_en） November 11, 2025

