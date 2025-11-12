浪花兄弟合體了！周杰倫給驚喜 Darren為這一幕快哭出來

「浪花兄弟」邱凱偉（左）、楊常青相隔十五年再次合體演出。（杰威爾提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕睽違15年，由「Darren」邱凱偉、楊常青組成的「浪花兄弟」終於合體了，看到歌迷熱情支持，兩人感性說：「這一刻我們等了15年，謝謝所有還記得浪花兄弟的朋友！」

浪花兄弟日前在武漢春浪20周年音樂節合體登場，當初力促邱凱偉、楊常青組團，並取團名的「周董」周杰倫，為他們錄製開場影片，全場驚喜，觀眾直說「浪花三兄弟永遠不散！」Darren感恩表示：「謝謝杰倫一路相挺，沒有他就沒有浪花兄弟。」他和楊常青也獻唱周董的組曲《晴天》、《不能說的秘密》、《稻香》等歌曲。

「浪花兄弟」邱凱偉（右）、楊常青穿上手繪外套。（杰威爾提供）

開場曲《你是我的OK蹦》前奏一下，現場歌迷立刻跟唱，全場宛如大型KTV，Darren表示：「聽到大家一起唱真的快哭出來，音樂不會老，浪花永遠不會退！」Darren為了楊常青更化身「造型總監」，親自幫他搭配服裝、挑選內搭，另外兩人特別挑選英倫品牌ALLSAINTS皮外套為基底，各自手繪創作專屬款式。

