自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

34F女神大開吃戒 狂嗑1公斤生牛肉＋牡蠣還不飽

日本賽車皇后名取久留美擔任封面人物。（JKF提供）日本賽車皇后名取久留美擔任封面人物。（JKF提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕日本「34F賽車女神」名取久留美擔任本月JKF封面人物，揭露私下不為人知的一面，成為性感焦點。

2018年正式出道的名取久留美，因擁有玲瓏有致的完美體態，獲得「寫真偶像界的最強黃金比例」封號；但在她性感的身材背後，卻是個不折不扣的「美食大胃王」，能一口氣吃掉超過一公斤的食物。

「雖然我沒有真正挑戰過自己的極限，但因為在拍攝『食用總計一公斤的生牛肉&生牡蠣』企劃時，算是很輕鬆地就吃光，所以我的肚子應該可以裝下比一公斤還要多的東西（笑）。」

名取久留美大方分享自己的多元興趣。（JKF提供）名取久留美大方分享自己的多元興趣。（JKF提供）

名取久留美在個人YouTube頻道拍了不少享用美食的影片，解答完美體態背後，因為不愛運動，所以多半靠「延長睡眠時間」來保持身材。

說到本月主題「心動玩物」，名取久留美大方分享從小就對汽機車有研究，平時熱愛點心烘焙，最近更迷上「採耳」，「我很熱衷幫別人採耳，清乾淨後就有種莫名的舒壓感！所以我最近都很期待回家，因為能好好地幫我父親掏耳朵」。

她2024年底參加「TSE：學服祭」在台大放異彩，名取久留美開心稱讚台灣是非常友善的地方，不少粉絲都特地學習日文來和她溝通，讓她第一次感受到超越語言的溫柔情意。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中