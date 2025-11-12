34F女神大開吃戒 狂嗑1公斤生牛肉＋牡蠣還不飽

日本賽車皇后名取久留美擔任封面人物。（JKF提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕日本「34F賽車女神」名取久留美擔任本月JKF封面人物，揭露私下不為人知的一面，成為性感焦點。

2018年正式出道的名取久留美，因擁有玲瓏有致的完美體態，獲得「寫真偶像界的最強黃金比例」封號；但在她性感的身材背後，卻是個不折不扣的「美食大胃王」，能一口氣吃掉超過一公斤的食物。

「雖然我沒有真正挑戰過自己的極限，但因為在拍攝『食用總計一公斤的生牛肉&生牡蠣』企劃時，算是很輕鬆地就吃光，所以我的肚子應該可以裝下比一公斤還要多的東西（笑）。」

名取久留美大方分享自己的多元興趣。（JKF提供）

名取久留美在個人YouTube頻道拍了不少享用美食的影片，解答完美體態背後，因為不愛運動，所以多半靠「延長睡眠時間」來保持身材。

說到本月主題「心動玩物」，名取久留美大方分享從小就對汽機車有研究，平時熱愛點心烘焙，最近更迷上「採耳」，「我很熱衷幫別人採耳，清乾淨後就有種莫名的舒壓感！所以我最近都很期待回家，因為能好好地幫我父親掏耳朵」。

她2024年底參加「TSE：學服祭」在台大放異彩，名取久留美開心稱讚台灣是非常友善的地方，不少粉絲都特地學習日文來和她溝通，讓她第一次感受到超越語言的溫柔情意。

