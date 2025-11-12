大逆轉！NewJeans成員Hyein和Haerin宣布回歸ADOR
〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國女團NewJeans與製作人閔熙珍、經紀公司HYBE及其子公司ADOR去年爆發合約糾紛，歷經近一年纏訟，首爾法院日前做出一審判決，認定ADOR勝訴，NewJeans的專屬合約將持續有效至2029年7月31日，而NewJeans當時透過律師表示，將繼續上訴。
ADOR發出公告宣布NewJeans成員Haerin（右1）和Hyein（右2）將回歸公司。（翻攝自X）
不過今（12）稍早，ADOR發出公告表示，NewJeans成員Haerin和Hyein在與家人商議並與ADOR充分討論後，表示將回歸繼續與ADOR一起進行活動，她們表示「決定尊重法院的裁決，並遵守專屬合約條款。」
請繼續往下閱讀...
ADOR在公告最後表示將全力支持往後Haerin和Hyein的演藝活動，懇請所有粉絲給予熱情支持，並請大家不要對成員們進行任何無端的揣測。
[NOTICE] 어도어에서 알려드립니다.— ADOR （@alldoorsoneroom） November 12, 2025
뉴진스 멤버 해린과 혜인이 어도어와 함께 활동을 이어가겠다는 의사를 밝혀왔습니다.
두 멤버는 가족들과 함께 심사숙고하고 어도어와 충분한 논의를 거친 끝에,
법원의 판결을 존중하고 전속계약을 준수하겠다는 결정을 내렸습니다.
어도어는 해린과 혜인이…
熱門賽事、球星動態不漏接