娛樂 日韓

大逆轉！NewJeans成員Hyein和Haerin宣布回歸ADOR

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國女團NewJeans與製作人閔熙珍、經紀公司HYBE及其子公司ADOR去年爆發合約糾紛，歷經近一年纏訟，首爾法院日前做出一審判決，認定ADOR勝訴，NewJeans的專屬合約將持續有效至2029年7月31日，而NewJeans當時透過律師表示，將繼續上訴。

ADOR發出公告宣布NewJeans成員Haerin（右1）和Hyein（右2）將回歸公司。（翻攝自X）ADOR發出公告宣布NewJeans成員Haerin（右1）和Hyein（右2）將回歸公司。（翻攝自X）

不過今（12）稍早，ADOR發出公告表示，NewJeans成員Haerin和Hyein在與家人商議並與ADOR充分討論後，表示將回歸繼續與ADOR一起進行活動，她們表示「決定尊重法院的裁決，並遵守專屬合約條款。」

ADOR在公告最後表示將全力支持往後Haerin和Hyein的演藝活動，懇請所有粉絲給予熱情支持，並請大家不要對成員們進行任何無端的揣測。

