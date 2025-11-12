「在不瘋狂就等死」亞亞孕晚期動到胎氣 醫師連三警告：不要走路

〔記者傅茗渝／台北報導〕網紅團體「在不瘋狂就等死」前成員「亞亞」鄭羽凡今年6月底宣布結婚與懷孕喜訊，之後又舉辦性別派對，開心揭曉懷的是男寶寶。平時喜歡在社群分享生活的她，近日吐露孕晚期近況，語氣充滿羨慕又無奈：「好羨慕孕期可以跑跑跳跳的孕媽咪們。」

亞亞孕晚期身體狀況敏感，散步750公尺出現警訊。（翻攝自IG）

亞亞坦言，自己懷孕一路走來可說是「步步驚心」。從孕初期就因為有些微出血，被醫師再三叮囑「不要太累、不要走路」。到了孕中期，她有一次心血來潮帶狗狗散步，走得稍遠，回家竟又出現出血情況，讓醫師立刻警告：「你不要走路，遛狗交給先生。」

亞亞從孕初期就因出血被叮嚀不要太累、不要走路。（翻攝自IG）

原以為挺過前期就能放鬆，沒想到孕晚期狀況依舊讓人緊張。她分享，前幾天晚餐吃壽喜燒後，想說飯後散步回家助消化，「就走了大約750公尺」，沒想到隔天竟出現褐色分泌物。她立刻聯絡醫師，對方嚴肅回覆：「你不要再走路了，動到胎氣，下午回診看一下。」面對頻繁的禁令，亞亞哭笑不得地自嘲：「我這是什麼脆弱體質。」不少粉絲留言安慰她要乖乖聽醫生話，好好休息，祝福她順利迎接寶寶平安誕生。

