被失智母第一次喝斥、拿東西砸 謝祖武曝心聲：淚已經哭乾了

〔記者蕭方綺／台北報導〕謝祖武擔任介惠基金會公益大使，跟著基金會到屏東探訪獨居長輩，今受訪時也談到自己退休規劃，他說2023年過世的媽媽，曾有長達8年時間是失智狀態，讓他相當震撼，開始著手計劃退休生活，除了少出國，把錢省下來保險，也會勤運動、注重飲食，他說有人曾問他聊到媽媽為何仍可以面帶微笑？他眼眶含淚回：「沒什麼好哭，都已經哭乾了，眼淚放回憶裡，無法挽回什麼。」聽來頗為惆悵。

他接著解釋，面對媽媽失智，他體驗了很多震撼的「第一次」，讓他嚇到腿都軟了，包括母親第一次插管、第一次遺忘他、第一次對他大聲喝斥、第一次拿東西丟他，他幽幽說：「一幕幕都在眼前，我一輩子都不會忘記，但也不想再經歷。」但他慶幸現代人對於長照失能越來越重視。

接著他談到和兒子謝展榮在金鐘獎合體後，父子一個回家、一個回宿舍，是互不隸屬的男演員，但他會從戲劇中見到兒子的表現，像是謝展榮最近在大愛劇《接住流星的人》演柯叔元的兒子，他忍不住說：「他跟柯叔元好像父子喔！」

他也提到自己平常多和兒子談工作與對於表演的態度，老婆則負責和兒子談心，會關心他「拍戲累不累？」、「有沒有新鮮事要分享？」，讓謝祖武有點吃醋，抱怨：「太太，我每次回來的時候，妳從沒問我要分享什麼？今天累不累？」還吐嘈老婆只會跟他說，「哇！這齣戲的男主角好帥喔！」讓他黯然下結論說：「婚姻就是這樣。」

11月中適逢政府普發現金一萬元政策啟動，介惠基金會也以「十分之一的分享，百分之百的溫暖」為號召，誠摯邀請社會大眾將其中的「十分之一」分享出來，這份心意將化作一股暖流，溫暖偏鄉長輩與家庭的冬天。

謝祖武誠摯呼籲：「其實每個月也不用太多，幾百元不嫌少、幾千元也不嫌多，只要願意捐一點點，就能讓偏鄉的長輩多一份希望。這世界總要有一個臉皮厚的人來說，那個人就是我。」他感性表示，介惠基金會透過「歲末傳愛」行動，把社會的溫暖送進偏鄉角落，「只要多一點人願意伸出手，這個冬天就會更暖一點。」鼓勵大家一起加入愛的行列。

