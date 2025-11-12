自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

被失智母第一次喝斥、拿東西砸 謝祖武曝心聲：淚已經哭乾了

謝祖武（左）和兒子謝展榮在金鐘獎頒獎典禮合體。（三立提供）謝祖武（左）和兒子謝展榮在金鐘獎頒獎典禮合體。（三立提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕謝祖武擔任介惠基金會公益大使，跟著基金會到屏東探訪獨居長輩，今受訪時也談到自己退休規劃，他說2023年過世的媽媽，曾有長達8年時間是失智狀態，讓他相當震撼，開始著手計劃退休生活，除了少出國，把錢省下來保險，也會勤運動、注重飲食，他說有人曾問他聊到媽媽為何仍可以面帶微笑？他眼眶含淚回：「沒什麼好哭，都已經哭乾了，眼淚放回憶裡，無法挽回什麼。」聽來頗為惆悵。

他接著解釋，面對媽媽失智，他體驗了很多震撼的「第一次」，讓他嚇到腿都軟了，包括母親第一次插管、第一次遺忘他、第一次對他大聲喝斥、第一次拿東西丟他，他幽幽說：「一幕幕都在眼前，我一輩子都不會忘記，但也不想再經歷。」但他慶幸現代人對於長照失能越來越重視。

接著他談到和兒子謝展榮在金鐘獎合體後，父子一個回家、一個回宿舍，是互不隸屬的男演員，但他會從戲劇中見到兒子的表現，像是謝展榮最近在大愛劇《接住流星的人》演柯叔元的兒子，他忍不住說：「他跟柯叔元好像父子喔！」

他也提到自己平常多和兒子談工作與對於表演的態度，老婆則負責和兒子談心，會關心他「拍戲累不累？」、「有沒有新鮮事要分享」，讓謝祖武有點吃醋，抱怨：「太太，我每次回來的時候，妳從沒問我要分享什麼今天累不累」還吐嘈老婆只會跟他說，「哇！這齣戲的男主角好帥喔！」讓他黯然下結論說：「婚姻就是這樣。」

謝祖武拍攝「歲末傳愛」年度公益影片，用心陪伴偏鄉長輩。（介惠基金會提供）謝祖武拍攝「歲末傳愛」年度公益影片，用心陪伴偏鄉長輩。（介惠基金會提供）

11月中適逢政府普發現金一萬元政策啟動，介惠基金會也以「十分之一的分享，百分之百的溫暖」為號召，誠摯邀請社會大眾將其中的「十分之一」分享出來，這份心意將化作一股暖流，溫暖偏鄉長輩與家庭的冬天。

謝祖武（左）與執行長施欣錦共同宣布「歲末傳愛」正式啟動。（介惠基金會提供）謝祖武（左）與執行長施欣錦共同宣布「歲末傳愛」正式啟動。（介惠基金會提供）

謝祖武誠摯呼籲：「其實每個月也不用太多，幾百元不嫌少、幾千元也不嫌多，只要願意捐一點點，就能讓偏鄉的長輩多一份希望。這世界總要有一個臉皮厚的人來說，那個人就是我。」他感性表示，介惠基金會透過「歲末傳愛」行動，把社會的溫暖送進偏鄉角落，「只要多一點人願意伸出手，這個冬天就會更暖一點。」鼓勵大家一起加入愛的行列

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中