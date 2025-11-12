壞特宣布舉辦全新專場！揭專輯最新動向：學著表達不舒服

〔記者張釔泠／台北報導〕壞特Whyte相隔兩年開唱，將於12月28日於Zepp New Taipei舉辦全新專場《Whyte 2025 Live Concert Boundary》，並將在下月推出新專輯《Boundary》；她曾公開表達嘻哈音樂充滿厭女與性羞辱的內容讓她感到不適，掀起了熱議，卻也遭到網友出征，她坦言「Boundary」象徵她近年持續探索如何在界線間穿梭，找到屬於自己的節奏與能量。

壞特Whyte相隔兩年驚喜宣布開唱。（遠雄創藝提供）

2025年對壞特而言，是創作能量爆發的一年。她陸續發行多首新單曲，包括2月推出的《Dating Me Ain’t Hard》以及3月的《Let Me Be Me》等，展現進化的音樂樣貌。不同於以往細膩柔軟的旋律線，今年的作品更強調與真實情緒的碰撞，讓聽眾感受到她在創作上的變化。

請繼續往下閱讀...

除了推出新作，壞特今年更拓展至海外。她相繼於泰國、美國、日本等地演出，她分享在旅途中與海外音樂人的合作、對談及創作，都讓她吸取不少寶貴經驗，印象最深刻的是在日本的巡演時，遇見了一位曾與NewJeans及多位知名歌手合作的吉他手，讓整趟旅程充滿靈感及火花。

近年來，壞特也持續在創作中探索女性議題與自我意識的連結。她透過音樂描寫情感與成長的掙扎，展現出溫柔卻堅定的觀點。隨著對音樂的投入愈深，她開始親力親為地參與每個環節，從企劃作品方向、尋找合作對象到兼顧詞曲創作，這些過程讓她更掌握創作核心，也使她的音樂更具真實感。

壞特Whyte相隔兩年驚喜宣布開唱。（遠雄創藝提供）

全新專輯《Boundary》預計於下個月正式發行，與同名演唱會相呼應。壞特也分享心情：「新專輯下個月要發行了，這張作品叫做『界線』。這幾年，我一直在學著設下自己的界線，學著拒絕，學著表達不舒服，我慢慢不再逃避和累積那些小小的情緒。新專輯的專場也要來了，期待年底見！」演唱會門票將於11月16日中午12點在拓元售票系統開賣。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法