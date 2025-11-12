玉澤演融入台灣生活！搭公車、逛夜市、吃熱炒「完全是在地人」

玉澤演不忘到夜市大啖台灣美食。（翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕韓國男團2PM成員玉澤演近期長駐台中拍攝新劇，頻頻透過社群平台分享生活點滴，從搭公車、逛夜市到吃熱炒，全都親力親為。沒想到，玉澤演昨（11日）再上傳多張生活照，親民模樣讓粉絲笑喊「完全是在地人！」

玉澤演在台中搭乘公車，積極融入台灣生活。（翻攝自IG）

玉澤演自10月中旬抵台參與戲劇製作，期間多次現身勤美綠園道、審計新村、彩虹眷村、國美館等地標，還搭乘公車體驗交通，也造訪好友林柏宏推薦的咖啡館品嚐甜點。不僅如此，玉澤演也以中文發文，語氣自然貼近日常，被網友讚「零偶包歐爸」、「根本台中好鄰居」。

請繼續往下閱讀...

玉澤演前往地標台中公園合照打卡。（翻攝自IG）

除了日常散步，玉澤演也逛夜市、吃熱炒，同時還積極參加「爵士音樂節」、「酒祭」、「大墩鈴蘭通啤酒節」等在地活動，甚至被民眾目擊獨自坐在咖啡廳放空，讓許多粉絲笑說「走在路上都可能撞見他」、「比本地人還融入」、「完全就是在地人！」。

玉澤演本月1日宣布與交往多年的女友結婚，動情表示「她是我最堅強的依靠，未來也希望能攜手走過人生每個階段。」經紀公司隨後也證實喜訊，婚禮預計明年春季於首爾舉行。即將邁入人生新階段的玉澤演，在台中展現輕鬆自在的一面，也讓粉絲期待他的新劇開播，直呼「歐爸乾脆定居台中算了！」

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法