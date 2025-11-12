Energy爆出坤達、書偉閃兵 歌神製作人喊話：好好面對

「芝麻」陳艾玲（中）、南方二重唱。（記者胡舜翔攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕「2025臺北大巨蛋·民歌大團圓」演唱會，11月22日將首登大巨蛋開唱，今（12日）邰肇玫、楊芳儀、徐曉菁、林佳蓉、許淑絹、大小南方、陳艾玲齊聚彩排，其中曾是「芝麻龍眼」組合的陳艾玲，曾當過Energy製作人，被問到對於坤達、書偉閃兵看法，她說兩人剛好可以沉澱一下，但也喊話：「就好好去面對！」

陳艾玲今和南方二重唱彩排《動不動就說愛我》，受訪時談到：「我製作過陳奕迅、張學友、潘瑋柏、Energy的專輯，做過他們很多經典歌曲，我也有成就。」被問到有沒有關切Energy？她表示：「我們有群組，坤達結婚、書偉結婚都有邀我，他們很感恩念舊，在小巨蛋合體辦演唱會還邀請我們去，還留包廂給我們去看。」

請繼續往下閱讀...

「芝麻」陳艾玲（中）、南方二重唱。（記者胡舜翔攝）

對於書偉、坤達閃兵，陳艾玲說：「就好好去面對，畢竟那時年輕不能做決定，我有傳訊息告訴他們沉澱一下、休息一下，人生有挫敗是好的，選擇是一念之間。」她也談到：「我大概明白那年代會做這種事的原因，因為當紅，缺一不可，可能不知道怎麼辦，怕（當兵）會中空，會讓唱片公司擔心。」

「民歌大團圓」不僅歷時8個月籌備，還集結74位歌手輪番登場獻唱122首民歌經典，總演出時間長達7小時不間斷，更動員超過2500位台前幕後工作人員、 80人影像攝影團隊以及19間美食品牌提供餐飲服務，購票可洽拓元售票系統。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法