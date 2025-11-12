自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

Energy爆出坤達、書偉閃兵 歌神製作人喊話：好好面對

「芝麻」陳艾玲（中）、南方二重唱。（記者胡舜翔攝）「芝麻」陳艾玲（中）、南方二重唱。（記者胡舜翔攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕「2025臺北大巨蛋·民歌大團圓」演唱會，11月22日將首登大巨蛋開唱，今（12日）邰肇玫、楊芳儀、徐曉菁、林佳蓉、許淑絹、大小南方、陳艾玲齊聚彩排，其中曾是「芝麻龍眼」組合的陳艾玲，曾當過Energy製作人，被問到對於坤達、書偉閃兵看法，她說兩人剛好可以沉澱一下，但也喊話：「就好好去面對！」

陳艾玲今和南方二重唱彩排《動不動就說愛我》，受訪時談到：「我製作過陳奕迅、張學友、潘瑋柏、Energy的專輯，做過他們很多經典歌曲，我也有成就。」被問到有沒有關切Energy？她表示：「我們有群組，坤達結婚、書偉結婚都有邀我，他們很感恩念舊，在小巨蛋合體辦演唱會還邀請我們去，還留包廂給我們去看。」

「芝麻」陳艾玲（中）、南方二重唱。（記者胡舜翔攝）「芝麻」陳艾玲（中）、南方二重唱。（記者胡舜翔攝）

對於書偉、坤達閃兵，陳艾玲說：「就好好去面對，畢竟那時年輕不能做決定，我有傳訊息告訴他們沉澱一下、休息一下，人生有挫敗是好的，選擇是一念之間。」她也談到：「我大概明白那年代會做這種事的原因，因為當紅，缺一不可，可能不知道怎麼辦，怕（當兵）會中空，會讓唱片公司擔心。」

「民歌大團圓」不僅歷時8個月籌備，還集結74位歌手輪番登場獻唱122首民歌經典，總演出時間長達7小時不間斷，更動員超過2500位台前幕後工作人員、 80人影像攝影團隊以及19間美食品牌提供餐飲服務，購票可洽拓元售票系統。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中