自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

麥可傑克森「最美女兒」吸毒鼻穿孔！ 掰開傷口自爆「可穿過麵條」

芭莉絲是時尚圈寵兒，經常登上時尚雜誌封面。（翻攝自IG）芭莉絲是時尚圈寵兒，經常登上時尚雜誌封面。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕已故流行音樂天王麥可傑克森的「最美女兒」芭莉絲傑克森，向來是時尚圈寵兒，既是模特兒、演員和歌手的她，從不諱言自己一度沈迷於毒品、酒精之中。她10（美國時間）在抖音發佈一段影片，分享自己才27歲，可是已經飽受吸毒帶來的各種副作用與困擾，並警告粉絲遠離毒品。

芭莉絲出席第82屆威尼斯國際影展期間的影片《科學怪人》放映活動時，也未不刻意遮掩身上刺青。（歐新社）芭莉絲出席第82屆威尼斯國際影展期間的影片《科學怪人》放映活動時，也未不刻意遮掩身上刺青。（歐新社）

芭莉絲透露自己有「鼻中隔穿孔」，即鼻腔內壁出現孔洞，她刻意用手機的手電筒照亮鼻腔內部，大方展示鼻中膈上的一個小洞，語帶無奈說道：「我用鼻子呼吸時，會發出非常響亮的吹哨聲。」坦言吸毒毀了她的生活，而且從20歲起就一直飽受這個「鼻洞」的困擾，還不忘自嘲：「這個洞的孔徑大小剛好能穿過一條意大利麵條。」

芭莉絲以過來人之姿，呼籲年輕人要遠離毒品。（推圖自抖音） 芭莉絲以過來人之姿，呼籲年輕人要遠離毒品。（推圖自抖音）

芭莉絲解釋，身為演員和歌手的她，為何遲遲不肯接受手術修補這個傷口，她說：「如果我不得不接受如此可怕的手術，我就得服用藥物。」意思是她不想再次接觸麻醉性止痛藥。

芭莉絲透露自己有「鼻中隔穿孔」。（截圖自抖音）芭莉絲透露自己有「鼻中隔穿孔」。（截圖自抖音）

據芭莉絲表示，她已經戒毒6年了。她上月出席在洛杉磯舉行的第35屆年度「友好之家」頒獎典禮時，曾講述自己的戒毒歷程，她也是該機構的志工之一。

擁有一雙湛藍瞳孔的芭莉絲，在麥可傑克森留下的3個孩子其中排行老二，也是唯一的女兒，雖然父母在她2歲時就決定離異，但她自小跟在天王老爸的身邊，長大後，美麗的外型和獨特的時尚風格受到不少讚賞，她的教父和教母分別是麥考利克金（Macaulay Culkin）和已故的伊麗莎白泰勒（Elizabeth Taylor）。

現年27歲的芭莉絲，擁有一雙湛藍瞳孔的芭莉絲，在麥可傑克森留下的3個孩子其中排行老二，也是唯一的女兒。（翻攝自IG）現年27歲的芭莉絲，擁有一雙湛藍瞳孔的芭莉絲，在麥可傑克森留下的3個孩子其中排行老二，也是唯一的女兒。（翻攝自IG）

渾身上下的刺青，是她的標誌之一，除了特定場合必須靠化妝遮掩，她向來不介意公眾目光，她會在IG放上自己有肥胖紋的照片，也會Po出腿毛沒刮的真實私照，她曾在接受外媒iD雜誌訪問時表示：「我有疤痕、肥胖紋和粉刺，還有脂肪。我是人類，不是個娃娃。我們都必須接受，追求他人眼中的『美麗』標準是離譜和荒謬的，因為即使所謂『完美』，你也只是滿足了某一個標準中的『完美』。」

☆自由時報電子報提醒您，飲酒過量，有礙健康☆

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品。毒品防制諮詢專線：0800-770-885☆

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中