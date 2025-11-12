麥可傑克森「最美女兒」吸毒鼻穿孔！ 掰開傷口自爆「可穿過麵條」

芭莉絲是時尚圈寵兒，經常登上時尚雜誌封面。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕已故流行音樂天王麥可傑克森的「最美女兒」芭莉絲傑克森，向來是時尚圈寵兒，既是模特兒、演員和歌手的她，從不諱言自己一度沈迷於毒品、酒精之中。她10（美國時間）在抖音發佈一段影片，分享自己才27歲，可是已經飽受吸毒帶來的各種副作用與困擾，並警告粉絲遠離毒品。

芭莉絲出席第82屆威尼斯國際影展期間的影片《科學怪人》放映活動時，也未不刻意遮掩身上刺青。（歐新社）

芭莉絲透露自己有「鼻中隔穿孔」，即鼻腔內壁出現孔洞，她刻意用手機的手電筒照亮鼻腔內部，大方展示鼻中膈上的一個小洞，語帶無奈說道：「我用鼻子呼吸時，會發出非常響亮的吹哨聲。」坦言吸毒毀了她的生活，而且從20歲起就一直飽受這個「鼻洞」的困擾，還不忘自嘲：「這個洞的孔徑大小剛好能穿過一條意大利麵條。」

芭莉絲以過來人之姿，呼籲年輕人要遠離毒品。（推圖自抖音）

芭莉絲解釋，身為演員和歌手的她，為何遲遲不肯接受手術修補這個傷口，她說：「如果我不得不接受如此可怕的手術，我就得服用藥物。」意思是她不想再次接觸麻醉性止痛藥。

芭莉絲透露自己有「鼻中隔穿孔」。（截圖自抖音）

據芭莉絲表示，她已經戒毒6年了。她上月出席在洛杉磯舉行的第35屆年度「友好之家」頒獎典禮時，曾講述自己的戒毒歷程，她也是該機構的志工之一。

擁有一雙湛藍瞳孔的芭莉絲，在麥可傑克森留下的3個孩子其中排行老二，也是唯一的女兒，雖然父母在她2歲時就決定離異，但她自小跟在天王老爸的身邊，長大後，美麗的外型和獨特的時尚風格受到不少讚賞，她的教父和教母分別是麥考利克金（Macaulay Culkin）和已故的伊麗莎白泰勒（Elizabeth Taylor）。

現年27歲的芭莉絲，擁有一雙湛藍瞳孔的芭莉絲，在麥可傑克森留下的3個孩子其中排行老二，也是唯一的女兒。（翻攝自IG）

渾身上下的刺青，是她的標誌之一，除了特定場合必須靠化妝遮掩，她向來不介意公眾目光，她會在IG放上自己有肥胖紋的照片，也會Po出腿毛沒刮的真實私照，她曾在接受外媒iD雜誌訪問時表示：「我有疤痕、肥胖紋和粉刺，還有脂肪。我是人類，不是個娃娃。我們都必須接受，追求他人眼中的『美麗』標準是離譜和荒謬的，因為即使所謂『完美』，你也只是滿足了某一個標準中的『完美』。」

