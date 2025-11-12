自由電子報
娛樂 最新消息

Ozone玩人體遊戲 豁出去纏繞在一起還通電

Ozone將舉辦 「浪漫主意」男團耶誕派對。（索尼提供）Ozone將舉辦 「浪漫主意」男團耶誕派對。（索尼提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕人氣男團Ozone今天公布將在12／21舉辦「浪漫主意」耶誕派對，並推出全新同名單曲《浪漫主意》。為了這次的誕聚會和全新單曲視覺，Ozone換上充滿浪漫初雪氛圍的銀白奇蹟造型，全員帥氣逼人，並在身上纏上彩色的誕燈飾，6個人肩靠肩坐在一起，呈現出更加溫暖的氛圍。

Ozone去年在高雄舉辦2場溫馨又趣味的誕派對，反應十分熱烈。雖然9月Ozone才舉辦成軍三年的北中南三場FANCON，但Ozone希望再次和粉絲共度誕節的心意很堅決，他們保證演出內容和9月的FANCON不一樣，會與粉絲有更多近距離互動的機會，他們開心說：「真的非常期待也很興奮，可以再次在聖誕派對上和大家見面，期待創造更多幸福的回憶！」

Ozone身上纏繞彩色燈飾。（索尼提供）Ozone身上纏繞彩色燈飾。（索尼提供）

今年的誕派對與鞋子品牌合作，因此他們腳踩洞洞鞋，鞋扣扣滿可愛的娃娃鞋扣和各式各樣的銀色鞋扣，看著充滿誕感的造型和攝影棚擺設，他們笑說：「今年我們也提早過聖誕節了。」想到誕節，6個人表示就會想到下浪漫的初雪，於是主動幫忙布置現場，打造屬於Ozone的雪白誕氛圍，相當投入。

而在現場玩開的Ozone，還突發奇想用誕燈飾把6位成員都綁帶一起，象徵他們感情緊密相連，只是燈飾纏來繞去，花了一番功夫才綁好，開啟電源後，彩色燈泡在他們身上一閃一閃，他們忍不住笑說：「我們6個這樣連在一起，好像人體聖誕樹哦！」

