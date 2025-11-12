陸小芬零台詞飆戲爆雞皮！錦雯當面告白：妳是巨星

大愛劇《接住流星的人》11月13日完結篇。（大愛提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕大愛劇《接住流星的人》進入最終章，16集劇情將於13日畫下句點。陸小芬在劇中演技再度封神，飾演面對弱勢與特教孩童的課輔老師，情感收放之間收放自如。與謝展榮多年後重逢、與李國強道別的戲，她幾乎零台詞、全靠眼神說話，細膩層次讓後輩與觀眾都讚嘆不已，網友更盛讚：「我看到了陸小芬的爆發力，台灣女人真的了不起，用一輩子證實自己獨有的能量！」

江柑（陸小芬 飾演）親自登門拜託廖淑里（黃錦雯 飾演）來當課輔志工。（大愛提供）

劇情來到尾聲，戲裡原本沉重的社會議題也巧妙穿插幽默橋段，由錦雯接下笑點任務。她飾演補習班負責人，結束營業後被陸小芬「三顧茅廬」誠邀加入課輔班，兩人從市場、銀行到河堤上演「追逐戰」，互動笑中帶淚。導演章可中形容：「錦雯的演出一定會讓觀眾對她印象深刻，她讓這條支線不僅提供了節奏調劑，也賦予角色鮮明個性。」

戲外兩人也擦出不少火花。錦雯在拍完戲後特地錄影上傳社群，語帶崇拜地對陸小芬說：「我覺得妳是巨星，可是妳沒有巨星的架子。」沒想到陸小芬立刻以一句「鋸子的鋸是嗎？」機智回應笑翻眾人。被問及人生意義，她淡然回覆：「已經走過驚濤駭浪，刮風下雨、颱風晴天，都是自己走，生命到最後就是要自己去克服，自己去成就，自己去創造，自己去得到，自己去承接失落、失敗、創傷，其實那也都是好事。」並總結：「到最後，活著，很健康，就贏了。」與劇中聖誕派對「人生如禮物」的主題不謀而合。

大愛劇《接住流星的人》林書函與陸小芬。（大愛提供）

此外，曾入圍第55屆金鐘獎「迷你劇集／電視電影新進演員獎」的林書函，此次飾演腦性麻痺的特教老師，以自然樸實的表演贏得好評。戲劇本科出身的他早在2013年就投入劇場演出，如今仍以平常心看待演藝之路，他笑說：「就算還是沒有太多人認得我，我還是可以繼續表演。」除了演員身份，他同時是專業泰式按摩師，展現對生活與表演的雙重熱情。

大愛劇《接住流星的人》11月13日完結篇。（大愛提供）

