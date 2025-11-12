自由電子報
娛樂 最新消息

民歌大團圓歌手爆料「劉文正1件事」 《秋蟬》原唱驚人外貌曝

《民歌大團圓》演唱會彩排，許淑絹（左起）、林佳蓉、徐曉菁、楊芳儀、邰肇玫、「芝麻」陳艾玲、南方二重唱。（記者胡舜翔攝）《民歌大團圓》演唱會彩排，許淑絹（左起）、林佳蓉、徐曉菁、楊芳儀、邰肇玫、「芝麻」陳艾玲、南方二重唱。（記者胡舜翔攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕「2025臺北大巨蛋·民歌大團圓」演唱會，11月22日將首登大巨蛋開唱，今促成演出的最大推手吳楚楚率領邰肇玫、楊芳儀、徐曉菁、林佳蓉、許淑絹、大小南方、陳艾玲等8位歌手一起彩排，多位歌手從美國特別返台，都很珍惜此次「團圓」演出機會。

《民歌大團圓》演唱會彩排，許淑絹（左）、林佳蓉。（記者胡舜翔攝）《民歌大團圓》演唱會彩排，許淑絹（左）、林佳蓉。（記者胡舜翔攝）

今天是永遠的偶像劉文正73歲生日，多年來都傳言他在美國，今天被問到是否有人見過劉文正？許淑絹說：「20年前我姊夫的朋友和劉文正打過麻將，打得滿兇的，很多麻將咖是開心的，在加州有很多朋友。」雖然之前曾誤傳劉文正過世，但許淑絹說：「應該還在。」並說以前很迷戀劉文正演出的《閃亮的日子》，「我看好幾遍電影，就是為了聽他唱這首歌（《閃亮的日子》），後來才知道是羅大佑寫的。」

徐曉菁（左）、楊芳儀。（記者胡舜翔攝）徐曉菁（左）、楊芳儀。（記者胡舜翔攝）

林佳蓉在美國當會計師，為了回台參加大巨蛋民歌演唱會，特別向老闆請假整個11月份，就是珍惜和其他民歌手相聚演唱，另外曾和徐曉菁搭檔唱紅《秋蟬》的楊芳儀，也從美國返台，一頭白髮自在做自己，她談到：「我常住美國紐澤西，農婦當慣了，安逸慣了，不小心答應來參加。」她在美國家中會種菜，常會看到鹿、狐狸、火雞來家中造訪，她說：「我在國外有參加不少慈善演出，像是慈濟大愛北美、南美募款演出就會找我，十年來我專注在放自己自由，不要再染頭髮了。」笑說就算這次上大巨蛋開唱她也堅持不染髮。

今天彩排時，所有歌手大合唱《小小貝殼》，另外「民歌大團圓」不僅歷時8個月籌備，還集結74位歌手輪番登場獻唱122首民歌經典，總演出時間長達7小時不間斷，更動員超過2500位台前幕後工作人員、 80人影像攝影團隊以及19間美食品牌提供餐飲服務，購票可洽拓元售票系統。

