娛樂 最新消息

被笑太乖太無趣？「最美星二代」韓菲反擊：我是個超級有趣的人

韓菲無奈被說無趣，直言自己是個超級有趣的人！（翻攝自IG）韓菲無奈被說無趣，直言自己是個超級有趣的人！（翻攝自IG）

〔記者傅茗渝／台北報導〕王中平、余皓然的女兒韓菲，甜美笑容與清新氣質被譽為「最美星二代」。她不僅繼承父母的演藝基因，更以專輯《顯化法則》與個人演唱會闖出自己的一片天。近來，她親自回應外界對她「太乖、太正經、太無趣」的評價，字裡行間展現出她內在的思辨。

韓菲提到，從小到大經常聽到「太乖」、「太正經」、「太無趣」這類評論，過去也曾急著想為自己辯解，卻發現無論說什麼似乎都難以讓人真正理解。她反思，這個講求效率、人人急著展現自我的時代，讓人際互動變得浮面又功利，「誰也沒真正聽進誰說的話，誰也沒真正了解誰」，那種互不理解的社交氛圍，是她眼中最可怕的狀態。與其被誤會、不被看好，她更希望能在不同的人生階段誠實面對自己，用自己的步調生活。

韓菲其實是個標準「書蟲」，愛記錄書單與閱讀心得。（翻攝自IG）韓菲其實是個標準「書蟲」，愛記錄書單與閱讀心得。（翻攝自IG）

事實上，韓菲私下是個十足「書蟲」，她開設一個小帳專門記錄閱讀心得與書單，從文學小說到心理成長書籍，題材多元、筆觸細膩，也樂於與粉絲交流互動。在短影音橫行的世代，願意靜下心翻書寫字的她，顯得格外稀有，其實也呼應她所說的那句：「我覺得我是個超級有趣的人。」

