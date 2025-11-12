自由電子報
娛樂 最新消息

蕭煌奇親帶炎亞綸體驗盲人生活 一句「敗腎欸」笑翻全場

蕭煌奇親自教炎亞綸體驗盲人按摩課。（大浪娛樂提供）蕭煌奇親自教炎亞綸體驗盲人按摩課。（大浪娛樂提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕炎亞綸在YouTube頻道《我偷偷升級》最新一集中邀請金曲歌王蕭煌奇擔任嘉賓，兩人重返蕭煌奇母校「台北市立啟明學校」，體驗視障生活。節目開場就上演驚險一幕，蕭煌奇竟「開跑車」載炎亞綸上學。炎亞綸臨危充當「人體導航」全程報路，驚險又爆笑，下車時腿軟直喊：「我需要升級駕照！」

蕭煌奇與炎亞綸挑戰投籃機，炎亞綸戴上眼罩體驗視障者日常。（大浪娛樂提供）蕭煌奇與炎亞綸挑戰投籃機，炎亞綸戴上眼罩體驗視障者日常。（大浪娛樂提供）

接著蕭煌奇親自帶炎亞綸體驗「視障按摩課」，要他戴眼罩摸骨辨部位。沒想到炎亞綸連連猜中，蕭煌奇笑虧：「你去撿骨好了！」之後他親自幫炎亞綸推拿，按到後腰時炎亞綸痛得大叫，蕭煌奇見狀忍不住調侃：「你敗腎欸！」笑翻全場。

炎亞綸（右）與蕭煌奇（左）重返啟明學校柔道教室，兩人換上柔道服上場切磋。（大浪娛樂提供）炎亞綸（右）與蕭煌奇（左）重返啟明學校柔道教室，兩人換上柔道服上場切磋。（大浪娛樂提供）

節目最後，蕭煌奇帶炎亞綸挑戰柔道，他透露：「我因為看不見，所以學柔道。雖然常常被摔倒，但被摔一萬次，總有一次能摔回去，那一次就值得。」炎亞綸體驗後連連慘叫求饒，笑稱「這真的是人生跑馬燈的感覺！」節目充滿笑淚交織的溫暖能量，也讓網友讚嘆：「這才是真正的升級人生課！」

