女星外景拚三鐵、極限運動！陳美鳳被力邀驚呼「先PASS」

〔記者林欣穎／台北報導〕段慧琳主持民視《GOGO Taiwan》與新夥伴余思達來到《美鳳有約》宣傳，一見到天后等級的陳美鳳，段慧琳說這次帶余思達來跟「民視首席師姐」拜碼頭，在民視主持節目24年的陳美鳳，看到段慧琳直接比大拇指大力稱讚，佩服她一個女生主持行腳節目要上山下海，有時候挑戰高難度三鐵以及極限運動，這時候還剛好加入「科班」出身的余思達，體育系的他活力充沛又受過訓練，兩個人一起挑戰這「體力活」動的節目。

段慧琳（左起）、余思達以及陳美鳳。（民視提供）

段慧琳說：「我們合作外景好幾次，余思達有老靈魂，做事很穩、又很真誠很快就能接話，也完全不怕熱、不怕曬、不怕累，耐操又刻苦耐勞」，余思達提到自己有「外景體質」，喜歡不同人事物可以多學習，而且外景真是看天吃飯，有次颱風天要在鯉魚潭踩天鵝船，自覺體力不錯，沒想到風太大踩了半小時還在原地，只能呼叫動力船來救援，讓余思達印象非常深刻。

請繼續往下閱讀...

錄影時兩人更向陳美鳳邀約，歡迎她能來一起體驗台灣各個角落，讓陳美鳳笑說有機會親近台灣這片土地當然好，但太困難的要飛天遁地的單元，可能就「PASS」她一下，幽默風趣讓全場笑翻。

在《美鳳有約》提到有沒有什麼輔助洗地機以及打掃家裡的話題，段慧琳說外景可能四、五天幾乎都不在家，回到家通常都又累又餓，就直接吃外食解決，根本沒力氣再煮，衣服也都堆著沒洗，段慧琳也提到老公也是做戶外工作的，所以他非常能體會那種「一整天曬太陽、滿身汗」的累，所以他在家也會幫忙分擔一些家務，只能說「神隊友」很包容她。余思達說跟老婆目前還沒規劃有小孩，家事打掃簡單分工，家中重要的一狗兩貓如果忙到沒時間照顧，都是親友幫忙，讓他輕鬆不少。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法