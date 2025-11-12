搶票注意！江蕙春節開唱內容先曝光 兩階段抽籤攻略一次掌握

江蕙小巨蛋安可場演唱會門票即將開放登記，並採兩階段抽選。（寬宏提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕天后江蕙9月初完成北高23場演唱會，內容好評不斷，不少歌迷期待加場，目前也確定她將在明年春節期間重返小巨蛋舉辦5場「無.有安可場演唱會」，主辦單位也提前透露內容將有所改變，而歌迷最關切的搶票程序，這次也將採兩階段實名制抽籤，相關注意事項不能忽略。

江蕙演唱會將從明年2月20日大年初四到2月25日期間在小巨蛋演出5場，預計陪伴5萬多名幸運粉絲一起歡喜過新年，主辦單位寬宏藝術透露，安可場演唱會歌單與節目內容確認將會進行微調，並加入過年喜氣的新元素，期盼能再次帶給歌迷感動與力量。

至於搶票須知，寬宏提醒，江蕙演唱會門票將從明（13日）凌晨0點起至14日中午12點止開放登記，抽選結果將於11月15日中午12點公布中籤名單，中籤者需於11月16日23:59前繳費完成；未中籤者可參加第二次抽籤，第二次抽籤結果於11月18日中午12點公布，並需於11月19日23:59前完成繳費，購票詳情、流程與實名制規定可洽寬宏售票系統。演唱會票價則分為 6800 / 5880 / 4880 / 3880 / 2880 / 1880/ 800等價位。

