娛樂 最新消息

搭上AV女優美園和花被拍 男星尬波神反被東尼大木索吻

李拾壹將發行首張個人國語EP《男》。（SUBYUB提供）李拾壹將發行首張個人國語EP《男》。（SUBYUB提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕香港歌手李拾壹推出新歌《中長髮男》，他笑說：「這是一首我在台灣生活遇到疫情而激發靈感寫的歌，因為找不到設計師剪頭髮，於是乾脆選擇留長，沒想到意外帶給生活許多有趣改變。」為了這首歡樂幽默的歌曲，李拾壹特地前進日本東京拍攝MV。

李拾壹邀來AV男優界大神「東尼大木」與AV女優界波神「美園和花」共同主演，三人不僅上演一段色氣感十足的「直笛演奏」，東尼大木還直接向李拾壹索吻，讓他嚇到直呼：「以後不知道如何看待東尼先生的成人動作片。」

李拾壹與AV男優東尼大木、AV女優美園和花合作。（SUBYUB提供）李拾壹與AV男優東尼大木、AV女優美園和花合作。（SUBYUB提供）

除了有許多精采對手戲，三人還一起在鏡頭前表演「吹直笛」，讓現場笑聲不斷。李拾壹表示：「我在拍攝之前，剛好看了Netflix的實境節目《接吻生死戰》，對AV演員有初步認識，沒想到在正式接觸後，給我全新震撼教育，因為他們隨時都可以進入『備戰狀態』，即便是簡單的劇情，他們依舊能展現那份『色氣』感，跟他們對戲太好玩了。」

擁有傲人上圍身材的AV女優美園和花人氣極高，在MV裡扮演李拾壹的老婆，兩人一下十指緊扣又一下相互擁抱，讓他緊張直呼：「我會不會被全天下的男人給怨恨」不過當遇到東尼大木來拜訪時，劇情竟出現驚人反轉，在AV沙場征戰無數的他，毫不掩飾在鏡頭表現情慾面向，甚至還直接向李拾壹索吻，爆笑無俚頭劇情，成為MV一大高潮。

李拾壹笑說：「跟兩位AV大神對戲真的很緊張，但東尼大木先生很懂得掌握氣氛，不斷在拍攝過程一直唱周杰倫的歌逗我笑，甚至在親吻前還先刷好牙，只是突如其來被他親吻，感覺真的很奇妙，原來這就是演AV的感覺啊。」

