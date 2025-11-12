自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

粿粿外遇王子！吳宗憲曝「官司行情價」：她要淨身出戶

吳宗憲（中）現身《綜藝OK啦》攝影棚，探班主持人羅志祥（右）與何美。（記者陳奕全攝）吳宗憲（中）現身《綜藝OK啦》攝影棚，探班主持人羅志祥（右）與何美。（記者陳奕全攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕吳宗憲今（12日）現身《綜藝OK啦》攝影棚，探班主持人羅志祥與何美，談起粿粿婚內出軌王子風波，他坦言，日前開直播談此事只是睡不著，也說粿粿過去錄《綜藝玩很大》時沒越界，自己私下與王子也是很好的朋友，笑說：「可能就日久生情吧！」

被問是否私下傳訊息關心粿粿？吳宗憲搖頭：「這時候要傳什麼？感情到最後只剩不甘心。」他也對粿粿的老公范姜彥豐喊話：「范姜你這麼帥，天涯何處無芳草，何必單戀一枝花？」至於王子與粿粿未來是否能復出？他直言：「比較難，一般要3到5年。」

吳宗憲（左）開玩笑Cue羅志祥。（記者陳奕全攝）吳宗憲（左）開玩笑Cue羅志祥。（記者陳奕全攝）

談到兩人有沒有機會修成正果，吳宗憲語重心長地說：「邊界感還是要有，我這種敏感體質，一碰就著床。」更現場開玩笑Cue一旁曾捲入桃色風波的羅志祥：「你會吧？」讓羅志祥急喊「不會！」全場笑翻。

吳宗憲談粿粿外遇王子事件。（記者陳奕全攝）吳宗憲談粿粿外遇王子事件。（記者陳奕全攝）

最後被問及離婚官司，吳宗憲說：「這種東西是有行情的，按常理說，王子500萬、粿粿700萬，家人給男方帶，她應該淨身出戶。」可見他在官司行情上的想法蠻老練。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中