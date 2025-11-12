自由電子報
娛樂 最新消息

《玩具總動員5》曝光預告及海報 玩具「皮皮挫」見新角色

胡迪和巴斯光年回歸《玩具總動員5》。（迪士尼提供）胡迪和巴斯光年回歸《玩具總動員5》。（迪士尼提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕皮克斯賣座動畫系列新作《玩具總動員5》今（12）日曝光首支前導預告與全新海報，這次玩具陷入3C危機，粉絲們將首次見到全新角色「莉莉板」，一款高科技、青蛙造型的智慧平板玩具。預告中，包裹打開的瞬間，莉莉板便讓所有玩具集體「皮皮挫」，畢竟有了這個新寶貝，誰還需要玩具呢？

全新角色「莉莉板」，在《玩具總動員5》登場（迪士尼提供）全新角色「莉莉板」，在《玩具總動員5》登場（迪士尼提供）

《玩具總動員5》集合原班人馬回歸，包括影帝湯姆漢克斯再度為忠誠的牛仔胡迪配音、提姆艾倫繼續為巴斯光年獻聲、瓊庫薩克再次化身活力滿滿的牛仔女孩翠絲，東尼海爾也回歸為手工玩具叉奇配音。另外驚喜獻聲的還有康納歐布萊恩將飾演如廁訓練科技玩具「Smarty Pants」，而本次玩具最大威脅則是由葛莉塔李為莉莉板配音。

皮克斯《玩具總動員5》曝光前導預告及海報。（迪士尼提供）皮克斯《玩具總動員5》曝光前導預告及海報。（迪士尼提供）

電影由《瓦力》、《海底總動員》奧斯卡獎得主安德魯史坦頓執導，肯娜哈里斯擔任聯合導演，並由《青春變形記》、《瓦力》林賽柯林斯製作。安德魯史坦頓與肯娜哈里斯表示：「探索我們熟悉的玩具夥伴們，面對現今科技世界會有什麼反應，這是一段既搞笑又動人的旅程。我們非常興奮能與觀眾分享這第一個搶先畫面。」

《玩具總動員5》前導海報。（迪士尼提供）《玩具總動員5》前導海報。（迪士尼提供）

該片先前在法國安錫動畫影展曝光片段，皮克斯首席創意官彼特達克特形容本集故事為「玩具遇見科技」，劇情圍繞8歲的邦妮與她新獲得的玩具平板展開，這項神奇裝置讓其他玩具不得不學著共處。當初公開的片段還有一批巴斯光年意外墜落在一個荒島，最後齊心協力做了木筏試圖逃出生天，讓影迷相當期待。《玩具總動員5》將於2026年6月全球上映。

《玩具總動員5》前導預告連結：

