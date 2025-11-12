自由電子報
娛樂 最新消息

吳亦凡傳出獄中身亡 台商群組稱「家人失聯」引熱議

吳亦凡涉強姦、聚眾淫亂罪已入獄4年，近日驚傳在獄中死亡。（翻攝自微博）吳亦凡涉強姦、聚眾淫亂罪已入獄4年，近日驚傳在獄中死亡。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕35歲的韓團EXO前成員、中國籍藝人吳亦凡，2021年因涉性侵案遭判刑13年，近日卻驚傳「死於獄中」，消息迅速在網路上發酵，引發外界震驚與熱議。

據傳，有台商群組成員爆料，表示原本與吳亦凡家屬保持聯繫，但近期卻突然失聯，讓不少人懷疑背後是否另有隱情。不過，也有網友質疑消息真實性，指出吳亦凡為加拿大籍，父母早年離異，母親長居加拿大，與父親關係疏遠，「家人失聯」的說法恐有疑點。

吳亦凡死亡傳聞最早源自海外中文論壇，一名自稱「獄友」的網友以繁體字留言表示，「係真，我係佢獄友同一間監獄（是真的，我和他同住一間監獄）」，並稱吳亦凡「突然離世」，暗示可能涉及獄中暴力事件。另有說法指出，吳亦凡疑似「長期絕食」導致身體衰竭，讓整起事件更加撲朔迷離。

截至目前，中國官方與相關單位尚未對此作出回應。

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆強化打擊網路性暴力犯罪，防止性影像傳播，刑法已增訂第28章之1「妨害性隱私及不實性影像罪章」☆

