娛樂 最新消息

逃亡遊戲專訪3〉從父親到革命象徵 葛倫鮑威爾談《逃亡遊戲》核心仍是情感

〔記者許世穎／台北－洛杉磯連線專訪〕電影《逃亡遊戲》除了爆量的動作場面，更有著強烈的情感核心。葛倫鮑威爾飾演的班，原本只是個普通父親，為了籌錢讓生病的女兒能接受治療，無奈參加一場「從沒有人贏過」的死亡遊戲節目，最後卻意外成為對抗體制的象徵人物。

葛倫鮑威爾在《逃亡遊戲》詮釋出父親為愛奮戰的決心。（UIP提供）葛倫鮑威爾在《逃亡遊戲》詮釋出父親為愛奮戰的決心。（UIP提供）

葛倫透露，該片最打動他的是角色的初心及動機，「班一開始只是想照顧家人。那份愛是最純粹的出發點。」但隨著故事推進，他漸漸發現這不只是自己的困境，「他看到身邊的每個人，其實都在同樣掙扎，包括被壓迫的社會、不公平的體系，這些都讓人必須反抗。」

提到班的轉變，葛倫認為是從「生存」走向「覺醒」的過程，「一開始他只想活下來為了女兒，最後他成為一個象徵——代表所有人起身對抗惡霸與不公。」他認為這樣的故事放在當代尤為動人：「我們都能理解那種無力感——想保護家人、想對抗制度卻被壓得喘不過氣。班的故事提醒我們，平凡人也能成為改變世界的力量。」

葛倫鮑威爾在《逃亡遊戲》詮釋平凡卻充滿力量的角色轉變。（UIP提供）葛倫鮑威爾在《逃亡遊戲》詮釋平凡卻充滿力量的角色轉變。（UIP提供）

葛倫也進一步表示，班這個角色其實就代表了觀眾，他說：「他是一個對抗龐大勢力的普通人，但是當他被毆打的時候真的會流血。」他受到這個普通人面對不可能挑戰的故事深深吸引，更強調這就是他最容易被打動、也最能夠引起觀眾共鳴的故事題材。

葛倫鮑威爾在《逃亡遊戲》對抗體制，也映照出現代人面對不公的勇氣。（UIP提供）葛倫鮑威爾在《逃亡遊戲》對抗體制，也映照出現代人面對不公的勇氣。（UIP提供）

雖然電影充滿了精彩刺激的動作戲份，從頭到尾毫無冷場。但葛倫說：「對我而言，《逃亡遊戲》不只是動作電影，它其實是一部關於勇氣、家庭與信念的故事。」《逃亡遊戲》已在台上映。

（專訪全文完）

