娛樂 最新消息

港星許紹雄生前罹癌細節曝光 切除腎臟仍每日喝3杯咖啡

港星許紹雄上個月病逝，享壽76歲。（香港星島日報）港星許紹雄上個月病逝，享壽76歲。（香港星島日報）

〔記者林南谷／綜合報導〕已故港星「Benz雄」許紹雄上個月病逝，享壽76歲，他因腎臟癌引發多重器官衰竭過世11日港台電視播出許紹雄生前最後訪問，他在節目《醫生與你—講飲講食講健康II》首公開罹癌細節，自揭手術後仍每天喝3杯咖啡，更指不喝會失眠，被醫生提醒喝太多咖啡對身體不好。

許紹雄在節目中暢談自己去年確診腎臟癌，並接受腎臟切除手術經歷，展現其一貫的豁達與幽默，訪問時他癌細胞尚未擴散，透露接受醫生建議進行腎臟切除手術，並描述手術過程，輕鬆表示沒因手術而影響心情，「我手術後第2天已能下床，連醫生都感到驚訝。」

節目中，許紹雄更提及術後仍維持每日喝3杯咖啡習慣，更說不喝會失眠，但被醫生提醒雖然目前沒有研究明確指出咖啡對腎臟有害，但過量攝取對身體總是不好，尤其只剩一顆腎臟者更需注意避免攝取過量的鈉。

港媒報導，許紹雄最後因病過世，但其豁達樂觀的態度，在節目播出後感動不少觀眾，面對病魔的正面精神值得學習。許紹雄家人宣布，他的喪禮將於11月17日舉行。

相關新聞：健康網》「Benz雄」腎臟癌病逝 醫：6類人不得不防啊！

