逃亡遊戲專訪2〉「每天都被打得很慘！」葛倫鮑威爾挑戰極限動作直呼瘋狂

〔記者許世穎／台北－洛杉磯連線專訪〕在《逃亡遊戲》中，葛倫鮑威爾親上陣完成動作場面，受訪時甚至笑問記者：「你看過這部電影吧？從頭打到尾，完全沒有喘息的時刻！」

葛倫鮑威爾本身非常喜歡動作片，很開心可以在《逃亡遊戲》親自上陣。（UIP提供）

該片描述葛倫飾演的父親為了拯救生病的女兒，參加一場全球直播的「獵殺節目」，若能逃亡存活30天，便能獲得10億美金。故事背景龐大、動作連場，讓葛倫直呼：「我根本沒準備好每天要耗多少能量、要被打得多慘。」

儘管拍得狼狽，葛倫仍甘之如飴。他回憶自己從小就愛動作片，也很愛拍打鬥影片，「我以前會和朋友拍打戲，自己做小爆炸特效，還會把鞭炮埋在沙裡假裝子彈擊中地面。」他說，《逃亡遊戲》讓他重拾兒時夢想，「能親自完成這些動作是一種榮幸與禮物，每一場都瘋狂又有趣。」

葛倫鮑威爾透露從小就是動作片的忠實粉絲。（UIP提供）

導演艾德格萊特為《逃亡遊戲》設計了大量「真實感」的場景拍攝。（UIP提供）

導演艾德格萊特設計了大量「真實感」的場景拍攝，讓觀眾身歷其境。葛倫形容：「我們不像1987年的版本那樣在棚內拍攝，而是讓角色逃到真實世界，全世界都在追殺他。」他強調：「這讓每一場動作戲都更難、更真、更緊張。」

也因為連場動作戲，葛倫在拍攝期間留下不少割傷和瘀青，但他表示：「我和導演艾德格都相信，什麼都比不上在鏡頭前面實際拍攝的戲份。」他也大讚導演萊特對電影以及電影可達到的無限可能性充滿熱愛，非常具有感染力，「我對於他拍攝電影的方式非常著迷，他能夠為觀眾打造出充滿動感和刺激感的觀影體驗。」

（電影已在台上映）

