逃亡遊戲專訪1〉搶當動作巨星！葛倫鮑威爾不敢接棒阿湯哥「不會再有另一個他！」

〔記者許世穎／台北－洛杉磯連線專訪〕曾在《捍衛戰士：獨行俠》中以「劊子手」一角爆紅的葛倫鮑威爾，這次在新片《逃亡遊戲》中挑戰極限動作。拍攝前，他得到兩位傳奇動作巨星的祝福。包括曾演出1987年版《魔鬼阿諾》的阿諾史瓦辛格，以及他的《捍衛戰士》戰友「阿湯哥」湯姆克魯斯，對於接棒當動作巨星他相當謙虛，更說「永遠不會再有另一個湯姆克魯斯！」

葛倫鮑威爾在《逃亡遊戲》上演不少火爆動作與特技。（UIP提供）

葛倫鮑威爾被看好成為新一代動作巨星，但他本人謙虛以對。（UIP提供）

新版《逃亡遊戲》由《玩命再劫》鬼才導演艾德格萊特執導，更貼近史蒂芬金的原著，阿諾當年主演的《魔鬼阿諾》搬上大銀幕，曾被譽為「逃殺片始祖」。這回由葛倫詮釋一名為了替病女籌錢而參加獵殺節目的父親，他奮力求生、與全世界為敵。

葛倫透露自己本身很喜歡原著小說，拍攝前，阿諾除了給予祝福，更表示當年資源有限，很高興新版更貼近原著，也更具挑戰性，「他們當年資源不夠。而且這真的很難拍。」而另一位給予建議和幫助的，則是阿湯哥。

湯姆克魯斯（右）不僅給予葛倫鮑威爾許多建議，日前更現身《逃亡遊戲》倫敦首映力挺對方。（翻攝自IG）

導演艾德格萊特（左）和葛倫鮑威爾（右）合作《逃亡遊戲》，獲得阿諾史瓦辛格力挺。（翻攝自IG

葛倫感性表示：「我真的很幸運能稱湯姆為朋友，也能向他請教。」他大讚阿湯哥對動作戲的專業與投入讓人難以超越，「他就是最酷的存在，他的事業沒有人能比。」更透露阿湯哥強調要讓人感到演員真的身處險境，才會自然投入其中，「我認為演員必須讓觀眾覺得那張電影票物有所值。畢竟大家要特地出門看電影、請保母、吃晚餐，你得讓他們覺得這趟值得。」

儘管如此，葛倫也坦言湯姆的精神激勵著自己，「他教會我的是不要害怕親自去做困難的事。只要你能親身去完成那個鏡頭、那個特技，那股真實感就會透過銀幕感染觀眾。」《逃亡遊戲》正是他實踐這份信念的成果，一部集驚險、節奏與情感於一身的新時代動作電影。

電影已在台上映

