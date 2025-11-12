自己做不到，別人做到了！ 國民黨被虧酸葡萄

對中政策跨國議會聯盟（IPAC）2025峰會在布魯塞爾歐洲議會展開，台灣副總統蕭美琴7日晚間在外交部長林佳龍等人陪同下出席並發表演說。（IPAC提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕對中政策跨國議會聯盟（IPAC）2025高峰會7日在比利時布魯塞爾的歐洲議會展開，副總統蕭美琴首度踏入外國議會，向來自全球各國的IPAC立法者進行演說。IPAC創始人暨執行董事裴倫德表示，當有國家因受北京威脅而排斥台灣時，其他國家就有反制的責任，堅定地主張與台灣及其民主選舉的代表進行合法討論的權利，IPAC對於能為這場歷史性行動提供論壇，深感榮幸。

斯洛伐克籍歐洲議員萊克斯曼說，歐洲議會一向主張增加與台灣對話，此刻地緣政治緊張加劇，世界不能將台灣2300萬人民，排除於世界上攸關保護自由、人性尊嚴和民主的對話之外。

鏡電視主播王顯瑜。（翻攝自王顯瑜臉書）

今（12）日上午，鏡電視主播王顯瑜透過臉書發文表示：「國民黨曾在台灣長期執政，非常瞭解幾10年來台灣國際地位遭受打壓，中華民國在外交場域上行不得也的困境，自然也很清楚今天蕭美琴能夠排除萬難登上歐洲議會公開演講的外交出擊有多不容易。」

發文中，王顯瑜引用「酸葡萄」，「就是自己做不到的，別人做到了；自己進不去的，別人進去了。」更補充說，這個「別人」，還是那個他們當年眼中「不懂外交」、「粗魯不文」、「只會衝撞」的民進黨。

