娛樂 最新消息

北市長蔣萬安露臉了 1.6萬網友衝進臉書瘋玩諧音哏

台北市長蔣萬安今晚8時宣布台北市明日正常上班、上課。（資料照，記者田裕華攝）台北市長蔣萬安今晚8時宣布台北市明日正常上班、上課。（資料照，記者田裕華攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕鳳凰颱風來襲，隨著宜蘭縣壓線宣布「停止上班、上課」全台11縣市明天是否上班上課也揭曉。台北市政府今（11）晚8時宣布，因颱風路徑南修且強度減弱，明（12）日台北市各機關學校照常上班及上課。網友發現有別於以往，蔣萬安首次打破臉書公「停班、停課才會有市長照」的潛規則，引起網友熱議。

蔣萬安首次在「正常上班上課」的公告中露臉。（翻攝自臉書）蔣萬安首次在「正常上班上課」的公告中露臉。（翻攝自臉書）

從昨日開始不斷咕嚕咕嚕的蔣萬安臉書，不忘強調：市府將持續守護城市安全，確保市民生活運作正常，北市亦會與其他縣市保持聯繫，必要時啟動資源調度。蔣萬安提醒雖未達停班標準，預估仍有短暫陣雨，呼籲市民通勤攜帶雨具並注意安全。

過去颱風正常上班上課是見不到蔣萬安的容貌。（翻攝自臉書）過去颱風正常上班上課是見不到蔣萬安的容貌。（翻攝自臉書）

繼昨日的咕嚕咕嚕之後，今晚蔣萬安臉書更加精采，目前已有超過6千則留言，發現圖卡中重大突破，「不放假卻有照片」的公告，也在網路上迅速傳開。雖然蔣萬安露臉了，但網友不忘譏諷：「沒放假你為什麼放自己的照片啊，真皮」、「從蔣不聽變成蔣全勤」、「蔣不通欸」、「東市買駿馬，西市買鞍韉，南市颱風假，北市正常上班上課」。

過去颱風正常上班上課是見不到蔣萬安的容貌。（翻攝自臉書）過去颱風正常上班上課是見不到蔣萬安的容貌。（翻攝自臉書）

