棒球YTR頻道永久關停 真正原因出爐

〔記者馮亦寧／台北報導〕棒球YouTube頻道「小哥的棒球夾克」今（11）於社群發文宣布，主頻道與中職副頻道將於11月12日遭YouTube「永久關停」，主因為版權問題。消息曝光後，在球迷社群引起熱烈討論，許多人都認為這個頻道早就該受到懲罰，因為版權爭議早晚會發生。

小哥的棒球夾克在貼文中表示：頻道於11月5日收到YouTube正式通知，將在明日全面停權。頻道團隊也在聲明中直言：「原因是版權問題（中職內容沒有問題）。這幾天也已求助過、努力過，感謝各方協助與穿梭，沒有遺憾」。

該頻道以談論棒球棒球戰術為主，不但有戰術分析，也有唇語翻譯、數據解說、趣味短片，兩個頻道訂閱者超過40萬名，內容也涵蓋美國職棒MLB、中華職棒CPBL，另設有系列節目。雖然有人認為版權一直是該頻道的大問題，不過也有些人很懷念多年來觀看影片得到的快樂。

