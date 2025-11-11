自由電子報
娛樂 最新消息

從牢房唱進心房 陳意涵《陽光女子合唱團》獄中誕生希望

陳意涵在《陽光女子合唱團》中打動人心的演出令人驚艷。（壹壹喜喜提供）陳意涵在《陽光女子合唱團》中打動人心的演出令人驚艷。（壹壹喜喜提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕台片《陽光女子合唱團》今（11）發布首支預告，主角陳意涵在獄中生下小孩後，發生一連串故事；拍攝初期，陳意涵坦言有些緊張，畢竟要和一群女星演出，很怕會和大家格格不入，幸好拍完後關係情同家人。

《陽光女子合唱團》集結陳意涵、翁倩玉、鍾欣凌、安心亞、孫淑媚、苗可麗、陳庭妮以及新人何曼希等多位女子組合，預告可見眾人從看對方不順眼，到最後因「孩子」放下隔閡，唱出最溫暖的歌聲。

《陽光女子合唱團》每個演員又跳又唱堪稱全能。（壹壹喜喜提供）《陽光女子合唱團》每個演員又跳又唱堪稱全能。（壹壹喜喜提供）

其中陳意涵今年才在小巨蛋擔任A-Lin的嘉賓，剛好運用在《陽光女子合唱團》的演出；陳意涵提到：「因為唱跳會怕太用力。其實我真的有幾次被導演要求『再克制一點』，因為我在戲裡不該跳太好！我就設計角色是不太會跳、但很投入。」此話一出馬上被孫淑媚吐槽：「她隨便扭都很好看，根本演不出『不會跳』！」

雖然大家都覺得歌詞很難背，舞台的空間又比較小，陳意涵說：「前排那位真的扭得太大力了！我都一直在閃躲。但是我們覺得整組人就是很放得開，所以就更敢玩！」

《陽光女子合唱團》將於12月24日至28日上映口碑場，12月31日全台上映。

