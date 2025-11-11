自由電子報
娛樂 最新消息

韓善伙認了！「拍戲對姜河那心動過」曝影帝私下暖舉

韓善伙（右）在《放飛旅行團》暗戀姜河那。（采昌提供）韓善伙（右）在《放飛旅行團》暗戀姜河那。（采昌提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國「新一代喜劇女王」韓善伙在電影《放飛旅行團》飾演「玉心」，是位從小暗戀著姜河那角色，並在一群性格衝動、毫無計劃就出國旅行的朋友中，扮演著「穩定核心」的角色，配合無厘頭的傻大姐性格，讓她的角色充滿存在感。

這次是韓善伙跟姜河那繼《變身機長》後再度合作，片中她必須長期暗戀對方，當被問到「拍戲時有沒有對他心動過？」她大方招認：「一開始真的有點心動和期待喔！」

當談到姜河那時，韓善伙更忍不住眼眶泛紅說：「我其實是一個問題很多的人，只要有不懂的地方就會問。明明他自己要顧的事情很多，卻還是非常細心、耐心地為我講解，對我這個後輩來說，真的是一次很寶貴的學習經歷。」

韓善伙直呼《放飛旅行團》劇本真的太有趣。（采昌提供）韓善伙直呼《放飛旅行團》劇本真的太有趣。（采昌提供）

當中「臉蛋天才」車銀優加盟《放飛旅行團》演出，成為演員們之間的話題中心；車銀優的高人氣也讓韓善伙大感佩服，表示：「我有個高中好友看到海報後，全程只問車銀優的事，讓我心想『啊～這就是車銀優的力量啊！』」

尤其這是韓善伙與車銀優的首度合作，她回憶：「當時就覺得他比想像中更有男人味，態度也很成熟。能和他一起演出就已經很感謝了，如果在現場能多交流、多對戲就更好了。」

她甚至也透露一個溫暖的小插曲：「第一次見面時，我和導演還有銀優一起討論我角色的髮型，結果銀優對我說：『姐姐，這種風格更適合妳喔。』那句話讓我很感動，結果我們三人都一致通過了那款髮型。他當時坐在我旁邊，不僅會烤肉，聲音也很好聽；雖然是弟弟，但讓人感覺很可靠，希望以後能更常見到他。」

《放飛旅行團》將在14日上映，片商也推出「第一週戲院特典」，只要購買本片第一週（11/14-11/20）期間場次電影票乙張，即可憑電影票於14日起，至原購票影城兌換領取「A3電影海報」乙張，兩款隨機發送，數量有限，送完為止。

